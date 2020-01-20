Роскошна с головы до ног: Николь Кидман покорила идеальным вечерним образом от Michael Kors

Николь Кидман (фото: instagram.com/italogregorio)

Певица и актриса посетила премию SAG Awards

Николь Кидман вновь доказала, что в свои 52 года выглядит не хуже более молодых коллег. Она появилась на церемонии вручения наград от SAG Awards в довольно сдержанном образе и, тем не менее, в очередной раз сумела приковать к себе восхищенные взгляды и камеры фотографов.

Николь Кидман (фото: instagram.com/michaelkors)

Для мероприятия звезда «Большой маленькой лжи» выбрала роскошное темно-синее платье от Michael Kors. С длинными рукавами и закрытым верхом, оно казалось бы весьма скромным по меркам подобных ивентов. Но благодаря оригинальному крою с оборкой, начинающейся на талии и идущей по всему разрезу мягкой волной, а также ткани, расшитой блестками и бисером, платье приобрело флер роскоши и изысканности. Оно выгодно подчеркнуло длинные стройные ноги актрисы, ее тонкую талию и идеальные пропорции. Дополнили образ босоножки с оригинальными узорами из камней, крупные серьги темно-синего оттенка и несколько браслетов.

Николь выглядела сногсшибательно (фото: instagram.com/italogregorio)

За макияж и прическу отвечали знаменитые звездные мастера. Стилист по прическам Итало Грегорио (Italo Gregorio) уложил волосы Николь в изысканную голливудскую волну. А известная в кругах знаменитостей визажистка Кейт Суннетт (Kate Synnott) позаботилась о том, чтобы кожа Кидман сияла молодостью и свежестью, а глаза были еще более выразительными. Легкие smoky с серым отливом и тщательно прорисованные «пышные» брови – вечная классика красны дорожек, которая и в этот раз не подвела.

Актриса готовится к выходу на красную дорожку (фото: instagram.com/italogregorio)

В своем Instagram-аккаунте Николь создала пост, где написала слова благодарности и продемонстрировала свой лук. «С моими семьями #BigLittleLies и #Bombshell на #SAGawards сегодня! День празднования, гордости, счастья, смирения и многих других эмоций. Спасибо вам, актеры, за то, что позволили мне потанцевать с вами и за то, что позволили мне поделиться этими женщинами и их историями. Я так благодарна и признательна…», – написала популярная австралийская актриса. К слову, на ивенте она появилась одна, без своего супруга Кита Урбана. Хотя обычно они стараются посещать подобные мероприятия вместе.