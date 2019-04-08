Роковая красотка: Кайли Дженнер поделилась "горячими" снимками

21-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер благодаря своему косметическому бренду недавно стала самой молодой миллиардершей в мире, побив рекорд Марка Цукерберга. Но куда чаще, чем бьюти-новинками, она делится "горячими" кадрами. На днях она выставила на своей странице в Instagram целую серию черно-белых снимков. Кайли позирует в бархатной юбке и коротком топе леопардовой расцветки, соблазнительно приспущенном и открывающем роскошные формы звезды.

Дополняют образ выразительный макияж с графичными стрелками, крупные украшения и распущенные волосы. Снимки – результат работы со знаменитым украинским фотографом Сашей Самсоновой.

Эффектная Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, Саша – одна из любимых мастеров у Кайли, вместе они уже создали массу съемок. Несмотря на откровенные наряды, фото всегда получаются очень необычными, атмосферными и стильными. В этот раз вышло так же. На снимках девушка выглядит спокойной, умиротворенной и счастливой.

Это подтверждает и философская подпись к фото: "Когда вы сосредотачиваетесь на хорошем, хорошее становится лучше", "Вырастай через то, что ты проходишь", – написала она.

Эффектная Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Поклонники, которые явно на одной волне с Кайли, тут же написали: "Мне нравятся твои цитаты", "Да, детка", "Аминь", "Жить лучшей жизнью", "Мне нужно сделать такие татуировки на лбу"… Но красоту Кайли они без внимания также не оставили. "Первая навсегда", "Ты выглядишь так прекрасно, я учусь у тебя", "Ты такая красивая, благослови тебя Бог", "Ошеломляюще красива", "Королева", "Ты такая горячая", "О боже, какая красивая"…

Также в эти выходные девушка не отошла и от другой своей любимой темы – дочки Сторми. В этот раз в сториз любящая мама запостила несколько забавных роликов, где они играют с дочкой, листают книжку с яркими картинками, а также как она делает девочке хвостик. "Я люблю делать ей прически, я не мастер, но я стараюсь. Одно из моих любимых воспоминаний детства – когда мама причесывает меня… Не могу дождаться, когда ее волосы отрастут", – написала Кайли.

Напомним, ранее Кайли Дженнер опубликовала серию очень ярких и необычных фото для немецкого журнала Interview. Девушка также поделилась своими откровениями.