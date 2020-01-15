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Яркая и счастливая: дочь Поляковой показала трендовый стрит-стайл образ в Нью-Йорке

Lite » Мода 15.01.2020 - 16:31
Яркая и счастливая: дочь Поляковой показала трендовый стрит-стайл образ в Нью-Йорке
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девушка прошлась по "Большому яблоку" в модном пуховике

Оля Полякова вместе с дочками Марией и Алисой отправилась в США. Вначале звездная семья успела отдохнуть на пляже в Майами и даже посетить виллу легендарного Версаче, а затем артистка вернулась к работе и отправилась в концертный тур. Пока певица выступает перед американскими поклонниками, ее старшая дочка Маша наслаждается изучением Нью-Йорка – города контрастов. Так, девушка опубликовала яркое фото среди неоновых вывесок в вечернем "Большом яблоке".

Маша позирует в ярко-желтой куртке-пуховике с объемным воротником и крупными черными нашивками-надписями. Кстати, пуховики насыщенной палитры оттенков – это зимний тренд, который продемонстрировали на подиумах Balenciaga, Chanel и Dries Van Noten, а также Vetements. Она дополнила образ джинсами и классической сумочкой через плечо.

"Маленькое солнце в ночи", - подписала на английском серию кадров Маша.

Яркая и счастливая: дочь Поляковой показала трендовый стрит-стайл образ в Нью-Йорке

Яркая и счастливая: дочь Поляковой показала трендовый стрит-стайл образ в Нью-Йорке

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

В комментариях подписчики девушки оценили ее модный образ, даже бабушка юной модницы, Светлана, также отметилась под постом. "Хорошего путешествия и радостных впечатлений", - пожелала она внучке.

  • "Красуня"
  • "Гарна дівчинка"
  • "Бомбовская курточка"
  • "Красотка"
  • "Знаменитостей уже встретила?"
  • "Хорошенькая. Видно,что добрая и отлично воспитанная"
  • "Яка ти гарна"
  • "Вау, Вау, Вау"

Скриншот комментариев

Ранее Маша Полякова очаровала нежным солнечным фото из Майами. К слову, во время пробежки у океана девушке стало нехорошо – она призналась, что такое с ней случается не в первый раз.

"Красотка мамина": дочь Оли Поляковой зарядила новогодним настроением "Бомбита": дочь Поляковой похвасталась идеальной фигурой в спортзале
Новости Украины Маша Полякова
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