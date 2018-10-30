Ріанна в образі нареченої позувала в нижній білизні

Співачка просуває свою білизняну марку Savage x Fenty
30-річна американська R&B і поп-співачка і актриса барбадосского походження Ріанна, яка днями закрила своїм показом Тиждень моди в Нью-Йорку, захопила шанувальників новим фото. Зірка взяла участь у зйомках рекламної кампанії Savage x Fenty, нові кадри якої з'явилися зовсім недавно.
Зазначимо, що співачка стала амбасадором бренду і активно просуває його.
На новому знімку Ріанна з'явилася в образі нареченої, позуючи в білій мереживній білизні та фаті.
Фото: Ріанна (instagram.com/savagexfenty)
Свій образ артистка доповнила гарними прикрасами.
Ріанна також знялася в пікантному відео, в якому детально продемонструвала всю "магію" кампейна.
За словами співачки, колекція Savage x Fenty створена для жінок різних типів зовнішності, щоб кожна могла виглядати красиво і привабливо. На подіумі Ріанні допомагали донести цю думку дівчини різних параметрів і відтінків шкіри, в тому числі і сестри Белла і Джіджі Хадід.
Раніше Рірі вже ділилася декількома знімками з рекламної кампанії марки.
Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)
Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)
Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)
Нагадаємо, раніше відома співачка Ріанна розповіла, як вибирає одяг і продумує свій образ.
До речі, моделі з формами розповіли, як зараз працюється в Україні.
Відео: РБК-Україна