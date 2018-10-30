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Ріанна в образі нареченої позувала в нижній білизні

Lite » Стиль і мода 30.10.2018 - 10:39
Фото: Ріанна
Фото: Ріанна

Співачка просуває свою білизняну марку Savage x Fenty

30-річна американська R&B і поп-співачка і актриса барбадосского походження Ріанна, яка днями закрила своїм показом Тиждень моди в Нью-Йорку, захопила шанувальників новим фото. Зірка взяла участь у зйомках рекламної кампанії Savage x Fenty, нові кадри якої з'явилися зовсім недавно.

Зазначимо, що співачка стала амбасадором бренду і активно просуває його.

На новому знімку Ріанна з'явилася в образі нареченої, позуючи в білій мереживній білизні та фаті.

Ріанна в образі нареченої позувала в нижній білизніФото: Ріанна (instagram.com/savagexfenty)

Свій образ артистка доповнила гарними прикрасами.

Ріанна також знялася в пікантному відео, в якому детально продемонструвала всю "магію" кампейна.

За словами співачки, колекція Savage x Fenty створена для жінок різних типів зовнішності, щоб кожна могла виглядати красиво і привабливо. На подіумі Ріанні допомагали донести цю думку дівчини різних параметрів і відтінків шкіри, в тому числі і сестри Белла і Джіджі Хадід.

Раніше Рірі вже ділилася декількома знімками з рекламної кампанії марки.

Ріанна в образі нареченої позувала в нижній білизні

Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)

Ріанна в образі нареченої позувала в нижній білизні

Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)

Ріанна в образі нареченої позувала в нижній білизні

Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)

Нагадаємо, раніше відома співачка Ріанна розповіла, як вибирає одяг і продумує свій образ.

До речі, моделі з формами розповіли, як зараз працюється в Україні.

Відео: РБК-Україна

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