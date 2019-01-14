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"Фарбуйте моменти": Єфросиніна захопила яскравим образом на відпочинку

Lite » Мода 14.01.2019 - 12:02
"Фарбуйте моменти": Єфросиніна захопила яскравим образом на відпочинку
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча з родиною відпочиває в Еміратах

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна, яка з гумором відповіла хейтерам, куди "пропала" її дочка, порадувала шанувальників барвистим знімком з відпочинку. Зірка разом з чоловіком і дітьми проводить канікули на острові Зайя Нураі в ОАЕ і ділиться відпускними кадрами в Instagram.

На фото Маша відображена в яскравій довгій сукні з геометричними візерунками, а також солом'яному капелюшку і сонцезахисних окулярах. Ведуча щасливо посміхається, а на задньому плані видно гамак, пальми і шматочок океану.

"Фарбуйте моменти", - підписала знімок Єфросиніна.

&quot;Фарбуйте моменти&quot;: Єфросиніна захопила яскравим образом на відпочинку

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі захопилися таким нарядом зірки і подякували за її гарне фото.

"Гарне плаття!";

"Яка ж ви красива";

"Як красиво!";

"Вбрання як з фільму МАСКА!!! Классс!!!";

"Дуже яскравий і красивий наряд як і ви";

"Ви дуже гарна і стильна жінка!!!";

"Просто хочеться сказати спасибі за гарне і яскраве фото з відпустки, а то якось дупи знаменитостей дістали, приємного вам відпочинку", - пишуть підписники в коментарях.

&quot;Фарбуйте моменти&quot;: Єфросиніна захопила яскравим образом на відпочинку&quot;Фарбуйте моменти&quot;: Єфросиніна захопила яскравим образом на відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що раніше Єфросиніна розповіла про найкращий день в її житті. Ведуча зізналася, що найщасливіший день у її житті був у дитинстві, але замість щастя вона гірко ридала.

До цього телеведуча поділилася таємницями ідеальної фігури після свят.

Відео: РБК-Україна

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