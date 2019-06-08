На работу как на отдых: Лилия Ребрик восхитила стильным летним "луком"

Телеведущая часто работает даже в выходные
Лилия Ребрик постоянно восхищает поклонников своей неуемной энергией, позитивностью и умением потрясающе выглядеть в любой ситуации. Вернувшись с театральных гастролей, она тут же приступила к съемкам на ТВ, при этом ей приходится работать даже в выходные. На своей странице в Instagram ведущая поделилась стильным мини-фотосетом, который она устроила по дороге на работу.
По словам Ребрик, у нее выдалось весьма продуктивное утро. И ей очень нравится лето за то, что можно одеваться, как на отдых.
Лилия позировала в нежном и женственном светло-розовом платье с оголенными плечами, босоножках на танкетке в тон и солнцезащитных очках.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Она дополнила эффектный летний образ соломенной сумочкой.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Наче тільки одинадцята ранку, а вже стільки справ зробила))). Сирники зробила, пиріг зробила, дітей вигуляла. Тепер їду на зйомки. За що люблю літо, що голову можна помити- й не сушити (вітер висушить, обожнюю це відчуття влітку). Одягаєшся, як на відпочинок, а насправді - їдеш на роботу. Хоч одяг нагадує про пору відпусток. Ну розказуйте, хто сьогодні ще працює?)) І давайте, дражніться, хто вже відпочиває і де)) Буду радіти за вас. Бо у мене червень - жодного вихідного", - поделилась артистка.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловеры по достоинству оценили наряд Ребрик и оставили ей множество комплиментов в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик поделилась своими секретами ухода за волосами.
Ранее Лилия Ребрик восхитила сеть летним образом в коротком платье с цветочным принтом.
К слову, Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме.