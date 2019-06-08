На работу как на отдых: Лилия Ребрик восхитила стильным летним "луком"

Лилия Ребрик постоянно восхищает поклонников своей неуемной энергией, позитивностью и умением потрясающе выглядеть в любой ситуации. Вернувшись с театральных гастролей, она тут же приступила к съемкам на ТВ, при этом ей приходится работать даже в выходные. На своей странице в Instagram ведущая поделилась стильным мини-фотосетом, который она устроила по дороге на работу.

По словам Ребрик, у нее выдалось весьма продуктивное утро. И ей очень нравится лето за то, что можно одеваться, как на отдых.

Лилия позировала в нежном и женственном светло-розовом платье с оголенными плечами, босоножках на танкетке в тон и солнцезащитных очках.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Она дополнила эффектный летний образ соломенной сумочкой.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Наче тільки одинадцята ранку, а вже стільки справ зробила))). Сирники зробила, пиріг зробила, дітей вигуляла. Тепер їду на зйомки. За що люблю літо, що голову можна помити- й не сушити (вітер висушить, обожнюю це відчуття влітку). Одягаєшся, як на відпочинок, а насправді - їдеш на роботу. Хоч одяг нагадує про пору відпусток. Ну розказуйте, хто сьогодні ще працює?)) І давайте, дражніться, хто вже відпочиває і де)) Буду радіти за вас. Бо у мене червень - жодного вихідного", - поделилась артистка.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры по достоинству оценили наряд Ребрик и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

"Дуже гарно!!!"

"Ви дуже гарна! І сирники - такі апетитні!"

"Милая, воздушная Лилия!Хорошего Вам денёчка! Я такая же семиделка, как и Вы, Тельцы-мы такие. Лето-это супер время! Пусть оно будет у Вас прекрасным! Мне море уже даже пахнет, так хочу к нему, но нужно ещё пару недель поработать)))"

"Як завжди гарно і вишукано одягнена.І дуже славні босоніжки.Якщо можливо скажіть чий бренд. Дуже подобаються, що танкетка. Дякую!!!"

"Молодчина,я Вас обожнюю"

"Сама красіва ведуча на світі і сама добра"

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик поделилась своими секретами ухода за волосами.

Ранее Лилия Ребрик восхитила сеть летним образом в коротком платье с цветочным принтом.

К слову, Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме.