Пишнотіла модель вразила прозорим костюмом на Геловін

Фото: Тесс Холлідей (колаж РБК-Україна)

Тесс Холлідей зібралася на вечірку у відвертому вбранні

Знаменита модель plus-size Тесс Холлідей продемонструвала своїм підписникам, який наряд вона вибрала для святкування Геловіна. Знімок дівчина опублікувала в Instagram.

Найповніша пишнотіла модель у світі сміливо вбралася в досить відвертий костюм скелета сексапільного. 33-річна Тесс одягла прозорий чорний топ з відповідним принтом в комплекті з легінсами. Крім того, дівчина доповнила образ ботильйони на підборах.

Фото: Тесс Холлідей (instagram.com/tessholliday)

Варто відзначити, що не всі підписними Холлідей оцінили подібний наряд. Деякі з них прокоментували, що для 155-кілограмової дівчини цей костюм виглядає неналежно. Однак більшість шанувальників схвалили вибір Тесс.

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Відео: РБК-Україна