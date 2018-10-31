ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Пишнотіла модель вразила прозорим костюмом на Геловін

Lite » Стиль і мода 31.10.2018 - 18:32
Фото: Тесс Холлідей (колаж РБК-Україна)
Фото: Тесс Холлідей (колаж РБК-Україна)

Тесс Холлідей зібралася на вечірку у відвертому вбранні

Знаменита модель plus-size Тесс Холлідей продемонструвала своїм підписникам, який наряд вона вибрала для святкування Геловіна. Знімок дівчина опублікувала в Instagram.

Найповніша пишнотіла модель у світі сміливо вбралася в досить відвертий костюм скелета сексапільного. 33-річна Тесс одягла прозорий чорний топ з відповідним принтом в комплекті з легінсами. Крім того, дівчина доповнила образ ботильйони на підборах.

Пишнотіла модель вразила прозорим костюмом на ГеловінФото: Тесс Холлідей (instagram.com/tessholliday)

Варто відзначити, що не всі підписними Холлідей оцінили подібний наряд. Деякі з них прокоментували, що для 155-кілограмової дівчини цей костюм виглядає неналежно. Однак більшість шанувальників схвалили вибір Тесс.

Раніше ми писали про те, що пишнотіла модель поділилася пікантним фото в купальнику. Ешлі Грем захопила шанувальників новим знімком спокусливим.

Нагадаємо, раніше модель-пампушка Ешлі Грем знялася в образі рятівниці Малібу.

Зазначимо, що американська модель plus-size Ешлі Грем стала героїнею нового випуску видеокалендаря Love Magazine. Одна з найвідоміших манекенниць в категорії plus-size з'являється в чорно-білому відеоролику в образі ретро-діви, - з голлівудською укладанням, у тісному корсеті, леопардових легинсах і рукавичках по лікті.

Відео: РБК-Україна

Новини України фигурастильХэллоуинмодельplus size
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся