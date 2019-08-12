Просто вау! Роскошная Эшли Грэм вышла в свет в стильном наряде

Эшли Грэм умеет составлять стильные образы и знает толк в необычных и грамотных сочетаниях. Недавно она создала коллекцию денима для бренда Marina Rinaldi. А также 31-летняя знаменитость – автор большинства моделей купальников своей марки для женщин всех комплекций Swimsuits For All. Но свои дизайнерские умения девушка демонстрирует не только в бизнесе. Луки для выходов в свет вызывают не меньше восторгов.

Эшли в новом стильном образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Несколько часов назад пышнотелая модель показала один из них. Для воскресной прогулки девушка выбрала нежно-розового оттенка кюлоты и свободного кроя белую блузу, укороченную спереди. Образ она дополнила массивными цепочками на шее и браслетом – к слову, их она носит как на пляж, так и на деловые встречи. А также черные солнцезащитными очками и объемной черной сумкой.

Своим безупречным внешним видом она еще раз доказала: светлые вещи никоим образом не являются табу для полных женщин. Даже напротив: благодаря крою они могут зрительно стройнить.

Модель любит постить стильные образы, в том числе откровенные (фото: instagram.com/ashleygraham)

«Воскресенья – это лучшие дни», – добавила модель забавную подпись. Также отметив, что находится в Нью-Йорке. По всей видимости, Эшли отправилась туда по работе. В последнее время у нее множество съемок и проектов по всему миру.

Поклонники остались в полном восторге от фото, засыпав девушку комлиментами и приятными словами, самые частые среди которых: «просто вау», «восхитительна» и «роскошна». Многие начали интересоваться, где можно приобрести такие вещи.

Эшли Грэм обожает свою работу (фото: .instagram.com/ashleygraham)

Девушка обожает свою работу и часто повторяет, как рада окунуться в эту суету. Хотя периодически все же скучает по счастливым денькам, проведенным в Италии – об этом она писала на своей странице в Instagram. Напомним, пару недель назад Грэм со своим мужем и друзьями совершили яхтенный круиз по самым живописным регионам Италии. Кстати, для путешествия Эшли составила массу стильных образов. Ее пляжные луки включали купальники разных фасонов, парео и любимые аксессуары: очки и подвески.