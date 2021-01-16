Просто супер: Леся Никитюк показала, как носить самую модную часть зимнего гардероба 2021

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк недавно призналась, что живет с меценатом. Любимый пес Рафик ведущей - отличный компаньон для веселых зимних развлечений, недавно они фотографировались у снеговика.

Все же собака - не мужчина, Лесю активно зазывают стать участницей шоу "Холостячка".

А пока все обсуждают личную жизнь телезвезды, Леся вдохновляет фолловеров в микроблоге стильными нарядами. Например, в одном из последних постов ведущая выставила фото, на которых она позирует в стильной меховой шляпке-панамке.

Известно, что панамки заполнили все соцсети еще с летнего сезона, превратившись в самую актуальную часть зимнего гардероба. Мало какой инфлюенсер не закинул в сеть снимок в такой шляпке от разных известных брендов. Разумеется, на зиму стоит выбрать панамку из меха.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Леся носит свою панамку с шубкой из искусственного меха, тоже актуальную этой зимой, так называемой, чебурашкой. Фанаты оценили лук ведущей:

Шляпка - супер!

Какая ты красивая, Леся

Крутая панама!

Напомним, что Леся Никитюк часто делится своими стильными луками в новых вещах. Недавно она продемонстрировала, какую шубу стоить носить этой зимой, чтобы не ударить лицом в грязь.