Просто супер: Леся Нікітюк показала, як носити наймоднішу частину зимового гардеробу 2021

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк нещодавно зізналася, що живе з меценатом. Улюблений пес Рафік ведучої - відмінний компаньйон для веселих зимових розваг, нещодавно вони фотографувалися біля сніговика.

Все ж собака - то не чоловік, тож Лесю активно зазивають стати учасницею шоу "Холостячка".

А поки всі обговорюють особисте життя телезірки, Леся надихає фоловерів у мікроблозі стильними нарядами. Наприклад, в одному з постів ведуча виставила фото, на яких вона позує в стильній хутряному капелюшку-панамці.

Відомо, що панамки заповнили всі соцмережі ще з літнього сезону, перетворившись в найактуальнішу частину зимового гардеробу. Мало який інфлюенсер не закинув в мережу знімок в такому капелюшку від різних відомих брендів. Звісно, на зиму варто обрати панамку з хутра.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Леся носить свою панамку з шубкою з штучного хутра, теж актуальну цієї зими, так званої, чебурашкою. Фанати оцінили лук ведучої:

Капелюшок - супер!

Яка ти гарна, Леся

Крута панама!

Нагадаємо, що Леся Нікітюк часто ділиться своїми стильними луками в нових речах. Нещодавно вона продемонструвала, яку шубу варто носити цієї зими, щоб не зганьбитися.