Просто и модно: секреты стиля минимализм в одежде

Вот иногда смотришь на девушку, которая одета просто в джинсы рубашку и видишь лоск и модный минимализм, а смотришь на других и понимаешь, что она одета как все. Как же добиться лоска, который дарит нам стиль - минимализм? Об этом на своей странице в Instagram рассказала стилист Карина Каприэлова.

Этот стиль так привлекателен, потому что визуально он выглядит очень просто. Личность и внешность выступают на первый план. В этом случае очень важно иметь ухоженность во всех деталях: фигура, кожа, волосы, маникюр.

А теперь о тех самых простых правилах, которые нужно учесть, если вы хотите поселить этот стиль в своем гардеробе.

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Вы хорошо должны знать свои фасоны, потому-что простые вещи должны идеально на вас сидеть.

Особенно это касается девушек, у которых есть очень заметные зоны коррекции

Этот стиль не терпит принтов, но очень любит фактуры.

Одним словом, если выбирать между юбкой в клетку и кожаной, то второе самое то

Украшения, должны быть незаметными

Цвета нейтральными

А длины изделий должны очень хорошо сочетаться между собой и подходить вам

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Когда осознаешь тот момент, что каждую вещь тебе нужно будет отсматривать по всем вышеперечисленным пунктам, этот стиль перестаете казаться таким простым.

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Кстати, этот стиль отлично комбинируется с другими стилями, которые имеют похожий набор критериев.

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