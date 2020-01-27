Просто космос: Лилия Ребрик покорила "небесным" образом в костюме за 400 евро

Лилия Ребрик недавно вернулась с райских Сейшельских островов, где впервые за 8 лет ей удалось устроить романтический отпуск на двоих вместе с мужем Андреем Диким. Пара лишь подогрела страсть и чувства, которые на фоне экзотических пейзажей без стеснения демонстрировала на фото и видео. Теледива мометльно окнулась в работе, ведь ей предстояли спектакли в театре и плодотворная неделя в утреннем прямом эфире. Так, для рабочего понедельника она выбрала стильный эффектный наряд, в котором появилась в кадре вместе с со-ведущим Анатолием Анатоличем.

Лилия предпочла брючный костюм от Anna October небесно-голубого цвета со штанами-палаццо и пиджаком на запах, который завязывается на яркий розовый бант. Кстати, пиджак по скидкой обойдется в 200 евро (вместо 660), а брюки – в 170 (вместо 560).Она дополнила стильный образ туфлями на каблуках нежного бледно-василькового оттенка. В качестве аксессуаров звезда предпочла крупные розовые серьги в форме листка.

"Але ми скучили за роботою з Анатоліем Аннтаолічем, скучили за Вами, наші найкращі. Гарного тижня!" - оставила она искреннее пожелание для поклонников.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики ведущей тут же одарили ее комплиментами и даже назвали эффектный аутфит лучшим нарядом звезды.

Скриншот (annaoctober.com)

Костюм космос! Вы прекрасны, как всегда

Красотка

Лилюш, ты шикарна

Восхищаюсь вашей красотой и стиль у вас офигенный

Очень красиво!

Як завжди красиві!

Супер Лілія, ви такі гарні

Вы всегда одеваетесь круто и стильно! Но пока это лучший наряд который я на Вас видела! Супер!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик умилила сеть трогательной встречей с дочкой после романтического отдыха с мужем на Сейшелах.