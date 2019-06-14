В порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпуск

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

И показывает топ-9 летних любимых летних образов

Хайди Клум – супермодель с огромным стажем. Она шествовала по подиумам лучших мировых дизайнеров, снималась у топ-мастеров фешн-индустрии, была "ангелом" Victoria’s Secret, а также отбирала моделей для знаменитого телешоу «Подиум»… Кому, как не ей знать все секреты безупречно созданных образов? На днях немецкая красотка решила поделиться целой серией излюбленных нарядов.

Знаменитая красавица предлагает идеи для стильного лето (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайди опубликовала на своей странице в Instagram серию кадров в разнообразных луках. "Вот так я пакуюсь!.. Я примеряю большинство вещей перед тем, как брать с собой. Поэтому у меня есть подходящие туфли, сумки, солнцезащитные очки и т. д. А как вы упаковываете вещи?", – написала 46-летняя звезда. А также показала хаос вещей, который предшествовал этой упорядоченной подборке стильных кадров. По всей видимости, супермодель собралась в отпуск со своим любимым – 29-летним музыкантом, гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

46-летняя красавица знает толк в моде (фото: instagram.com/heidiklum)

Клум показала целых 9 образов, грамотно составленных от начала и до конца. Хайди постаралась подобрать аксессуары и даже примерить прически к ним. Здесь есть платья, брючные костюмы, джинсы, комбинезоны… Идей хватит на все лето – на любой случай и под любой тип фигуры. Предлагаем вдохновиться перед собственным отпуском!

Хайди любит играть разные вещи (фото: instagram.com/heidiklum)

Кстати, особой любовью у модели пользуются легкие сарафаны с цветочным принтом, а также деним. Хайди предлагает его сочетать с легким клетчатыми пальто и кожаной курткой. Не обошлось без модного фаворита всех фешн-персон – хищного принта. Хайди выбрала в дорогу сразу два: леопардовый и питона. Для вечернего выхода она подобрала стильный черный комплект: платье с бахромой, накидка, а также босоножки на высоком каблуке и маленькая сумочка на цепочке YSL. Обувь она взяла разнообразную, но особенно моного моделей предсказуемо на низком ходу. разноцветные кроссовки, босоножки, шлепанцы... Не обошлось и без ботильнов на прохладные вечера. Берем пример!

Хайди помогает подписчикам со стильными идеями (фото: instagram.com/heidiklum)