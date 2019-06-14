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В порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпуск

Lite » Мода 14.06.2019 - 20:29
В порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпуск
Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

И показывает топ-9 летних любимых летних образов

Хайди Клум – супермодель с огромным стажем. Она шествовала по подиумам лучших мировых дизайнеров, снималась у топ-мастеров фешн-индустрии, была "ангелом" Victoria’s Secret, а также отбирала моделей для знаменитого телешоу «Подиум»… Кому, как не ей знать все секреты безупречно созданных образов? На днях немецкая красотка решила поделиться целой серией излюбленных нарядов.

В порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпускЗнаменитая красавица предлагает идеи для стильного лето (фото: instagram.com/heidiklum) 

Хайди опубликовала на своей странице в Instagram серию кадров в разнообразных луках. "Вот так я пакуюсь!.. Я примеряю большинство вещей перед тем, как брать с собой. Поэтому у меня есть подходящие туфли, сумки, солнцезащитные очки и т. д. А как вы упаковываете вещи?", – написала 46-летняя звезда. А также показала хаос вещей, который предшествовал этой упорядоченной подборке стильных кадров. По всей видимости, супермодель собралась в отпуск со своим любимым – 29-летним музыкантом, гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

В порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпуск46-летняя красавица знает толк в моде (фото: instagram.com/heidiklum) 

Клум показала целых 9 образов, грамотно составленных от начала и до конца. Хайди постаралась подобрать аксессуары и даже примерить прически к ним. Здесь есть платья, брючные костюмы, джинсы, комбинезоны… Идей хватит на все лето – на любой случай и под любой тип фигуры.  Предлагаем вдохновиться перед собственным отпуском!

В порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпускВ порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпускВ порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпускВ порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпускВ порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпускХайди любит играть разные вещи (фото: instagram.com/heidiklum) 

Кстати, особой любовью у модели пользуются легкие сарафаны с цветочным принтом, а также деним. Хайди предлагает его сочетать с легким клетчатыми пальто и кожаной курткой. Не обошлось без модного фаворита всех фешн-персон – хищного принта. Хайди выбрала в дорогу сразу два: леопардовый и питона. Для вечернего выхода она подобрала стильный черный комплект: платье с бахромой, накидка, а также босоножки на высоком каблуке и маленькая сумочка на цепочке YSL. Обувь она взяла разнообразную, но особенно моного моделей предсказуемо на низком ходу. разноцветные кроссовки, босоножки, шлепанцы... Не обошлось и без ботильнов на прохладные вечера. Берем пример! 

В порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпускВ порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпускВ порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпускВ порядке вещей: Хайди Клум учит, как правильно подбирать одежду в отпускХайди помогает подписчикам со стильными идеями (фото: instagram.com/heidiklum)  

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