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Підбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпустку

Lite » Мода 14.06.2019 - 20:29
Підбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпустку
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

І показує топ-9 улюблених літніх образів

Хайді Клум – супермодель з величезним стажем. Вона ходила по подіумах кращих світових дизайнерів, знімалася у топ-майстрів фешн-індустрії, була "ангелом" Victoria's Secret, а також відбирала моделей для знаменитого телешоу «Подіум»... Кому, як не їй знати всі секрети бездоганно створених образів? Днями німецька красуня вирішила поділитися цілою серією улюблених нарядів.

Підбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпусткуЗнаменита красуня пропонує ідеї для стильного літо (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайді опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію кадрів в різноманітних луках. "Ось так я пакуюсь!.. Я приміряю більшість речей перед тим, як брати з собою. Тому у мене є відповідні туфлі, сумки, сонцезахисні окуляри і т. д. А як ви запаковуєте речі?" – написала 46-річна зірка. А також показала хаос речей, який передував цій впорядкованої добірці стильних кадрів. По всьому, супермодель зібралася у відпустку зі своїм коханим – 29-річним музикантом, гітарист німецької групи Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Підбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпустку46-річна красуня знає толк в моді (фото: instagram.com/heidiklum)

Клум показала цілих 9 образів, грамотно складених від початку і до кінця. Хайді постаралася підібрати аксесуари та навіть приміряти зачіски до них. Тут є сукні, брючні костюми, комбінезони... Ідей вистачить на все літо – на будь-який випадок і під будь-який тип фігури. Пропонуємо надихнутися перед власним відпусткою!

Підбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпусткуПідбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпусткуПідбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпусткуПідбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпусткуПідбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпусткуХайді любить грати різні речі (фото: instagram.com/heidiklum)

До речі, особливою любов'ю у моделі користуються легкі сарафани з квітковим принтом, а також денім. Хайді пропонує його поєднувати з легким пальто і шкіряною курткою. Не обійшлося без модного фаворита всіх фешн-персон – хижого принта. Хайді вибрала в дорогу відразу два: леопардовий і пітона. Для вечірнього виходу вона підібрала стильний чорний комплект: сукня з бахромою, накидка, а також босоніжки на високому каблуці і маленька сумочка на ланцюжку YSL. Взуття вона взяла різноманітне, але особливо багато моделей – передбачувано на низькому ходу. Різнокольорові кросівки, босоніжки, шльопанці... Не обійшлося і без ботильнов на прохолодні вечора. Беремо приклад!

Підбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпусткуПідбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпусткуПідбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпусткуПідбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпусткуХайді допомагає зфоловерами стильними ідеями (фото: instagram.com/heidiklum)

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