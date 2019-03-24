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Похудевшая Тодоренко блеснула стильным повседневным образом в Дубае


Телеведущая отметила, что ее поездка в ОАЭ удалась

Экс-звезда "Орла и Решки", ведущая Регина Тодоренко, которая поразила поклонников невероятным похудением после родов, сейчас отдыхает в теплом Дубае вместе с маленьким сыночком Михаилом. Молодая мама, которая не стала засиживаться в декрете, а уже активно занимается рабочими проектами, призналась, что эта поездка явно удалась.

На своей странице в Instagram телезвезда поделилась снимком, на котором она позирует на фоне дубайских небоскребов. При этом Регина продемонстрировала удобный и стильный повседневный образ, который отлично подходит для прогулок. Она примерила джинсы и белую футболку, а на случай ветра набросила розовую ветровку. На ногах у нее красуются белые кроссовки, которые сейчас в тренде.

Дополняют "лук" солнцезащитные очки и счастливая улыбка Тодоренко.

"Не хочу быть навязчивой, но поездка в мой новый город удалась", - отметила супруга Влада Топалова.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Пользователям сети очень понравился эффектный аутфит ведущей и они поспешили оставить множество восхищенных комментариев.

  • "Боже, Регина такая стильная... Надеюсь, когда-то я буду стильной)"
  • "Наряд крутой"
  • "Ты нереально красивая, моя Региночка.Ты моя путешественница"
  • "Регина, ты очень красивая"
  • "Клевые джинсы! Подскажи,пожалуйста,где покупала?"
  • "Невероятная малышка"
  • "Стильная мамочка"
  • "Региночка! Какая же открытая и позитивная, каждый раз на тебя смотрю восхищаюсь! Ты такая умничка, стольких высот добилась. Про Дубай... ты меня убедила. всегда были сомнения по этому городу, стране, но теперь однозначно мне нужно туда!"
  • "Регина в любом месте красавица!"

Напомним, ранее  Регина Тодоренко рассказала о необычных приключениях в Дубае.

Кстати, Регина Тодоренко взбудоражила сеть рассуждениями о детях и карьере.

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