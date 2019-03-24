Похудевшая Тодоренко блеснула стильным повседневным образом в Дубае

Экс-звезда "Орла и Решки", ведущая Регина Тодоренко, которая поразила поклонников невероятным похудением после родов, сейчас отдыхает в теплом Дубае вместе с маленьким сыночком Михаилом. Молодая мама, которая не стала засиживаться в декрете, а уже активно занимается рабочими проектами, призналась, что эта поездка явно удалась.

На своей странице в Instagram телезвезда поделилась снимком, на котором она позирует на фоне дубайских небоскребов. При этом Регина продемонстрировала удобный и стильный повседневный образ, который отлично подходит для прогулок. Она примерила джинсы и белую футболку, а на случай ветра набросила розовую ветровку. На ногах у нее красуются белые кроссовки, которые сейчас в тренде.

Дополняют "лук" солнцезащитные очки и счастливая улыбка Тодоренко.

"Не хочу быть навязчивой, но поездка в мой новый город удалась", - отметила супруга Влада Топалова.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Пользователям сети очень понравился эффектный аутфит ведущей и они поспешили оставить множество восхищенных комментариев.

"Боже, Регина такая стильная... Надеюсь, когда-то я буду стильной)"

"Наряд крутой"

"Ты нереально красивая, моя Региночка.Ты моя путешественница"

"Регина, ты очень красивая"

"Клевые джинсы! Подскажи,пожалуйста,где покупала?"

"Невероятная малышка"

"Стильная мамочка"

"Региночка! Какая же открытая и позитивная, каждый раз на тебя смотрю восхищаюсь! Ты такая умничка, стольких высот добилась. Про Дубай... ты меня убедила. всегда были сомнения по этому городу, стране, но теперь однозначно мне нужно туда!"

"Регина в любом месте красавица!"

Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала о необычных приключениях в Дубае.

Кстати, Регина Тодоренко взбудоражила сеть рассуждениями о детях и карьере.