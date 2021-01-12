Подойдет всем: топ-3 модных тренда 2021 от украинского дизайнера

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Украинский дизайнер Жан Грицфельдт, который не так давно рассказал своим подписчикам о самых модных цветах зимы 2021, продолжает радовать ценной информацией. В этот раз основатель и креативный директор собственного бренда Jean Gritsfeldt остановился на главных трендах зимнего сезона. Итак, что стоит надевать, чтобы холода встречать модными и стильными? По мнению Жана, топ-3 главные тенденции выглядят так: клетка, латекс и кружево.

Латекст - любимый материал сестер Кардашьян-Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian; instagram.com/kyliejenner)

Стоит подчеркнуть, что с Грицфельдтом солидарны и многие знаменитости, которые уже вовсю демонстрируют эти тенденции. Главными поклонницами латекса можно смело назвать сестер Кардашьян-Дженнер: девушки так часто выбирают этот материал, что он уже стал их фирменной фишкой. Не обходит стороной соблазнительные вещи из блестящего материала и Белла Хадид – еще одна современная икона стиля.

Клетка по-прежнему в моде (фото: instagram.com/haileybieber)

Хейли Бибер, Наталья Водянова и Роузи Хантигтон-Уайтли любят классическую беспроигрышную клетку. А вот кружево появляется в образах таких светских див, как Дженнифер Лопес, Сальма Хайек, Моника Беллуччи и Кейт Миддлтон. Берем на заметку!

Кружево делает образ соблазнительным (фото: instagram.com/jlo; instagram.com/salmahayek)

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