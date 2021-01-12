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Підійде всім: топ-3 модних тренда 2021 від українського дизайнера

Київ, Вівторок 12 січня 2021 20:21
Підійде всім: топ-3 модних тренда 2021 від українського дизайнера
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Український дизайнер Жан Гріцфельдт, який не так давно розповів своїм послідовувачам про найбільш модні кольори зими 2021, продовжує радувати цінною інформацією. Цього разу засновник і креативний директор власного бренду Jean Gritsfeldt зупинився на головних трендах зимового сезону. Отже, що варто надягати, щоб холоди зустрічати модними і стильними? На думку Жана, топ-3 головні тенденції виглядають так: клітина, латекс і мереживо.

Підійде всім: топ-3 модних тренда 2021 від українського дизайнераПідійде всім: топ-3 модних тренда 2021 від українського дизайнераЛатекст - улюблений матеріал сестер Кардашьян-Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian; instagram.com/kyliejenner)

Варто підкреслити, що з Гріцфельдтом солідарні і багато знаменитостей, які вже щосили демонструють ці тенденції. Головними прихильницями латексу можна сміливо назвати сестер Кардашьян-Дженнер: дівчата так часто вибирають цей матеріал, що він вже став їх фірмовою фішкою. Не обходить стороною спокусливі речі з блискучого матеріалу і Белла Хадід – ще одна сучасна ікона стилю.

Підійде всім: топ-3 модних тренда 2021 від українського дизайнера

Клітина як і раніше в моді (фото: instagram.com/haileybieber)

Хейлі Бібер, Наталія Водянова і Роузі Хантигтон-Уайтлі люблять класичну безпрограшну клітку. А ось мереживо з'являється в образах таких світських левиць, як Дженніфер Лопес, Сальма Хайєк, Моніка Беллуччі і Кейт Міддлтон. Беремо до уваги!

Підійде всім: топ-3 модних тренда 2021 від українського дизайнера

Підійде всім: топ-3 модних тренда 2021 від українського дизайнераМереживо робить образ спокусливим (фото: instagram.com/jlo; instagram.com/salmahayek)

Також ми писали, що Жан Гріцфельдт розповідав про найбільш модні прикраси осені, які актуальні й до сьогодні.

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