"Платье - огонь": дочка Ольги Сумской похвасталась дизайнерским дебютом

Тоня Паперная очень часто любит баловать многотысячную армию поклонников различными fashion-фото. Дочка Народной артистки Украины Ольги Сумской то и дело делится результатами модных фотосессий и показывает стильные образы. Не стал исключением и один из недавних постов Паперной. Только в этот раз пост получился особенный!

Так, на своей instagram-страничке Тоня Паперная опубликовала солнечное фото, на котором вновь позирует в стильном образе. На актрисе – белоснежное летнее платье с разрезом и глубоким декольте. В качестве принта – парящие стрекозы. Талию подчеркивает тонкий поясок. Еще одна деталь образа – струящиеся рукава. Свой образ Антонина Паперная дополнила серыми босоножками и яркой алой сумкой.

При этом Паперная подчеркнула, что это платье – ее дебютная дизайнерская работа! Актриса разработала дизайн наряда сама.

"Добро пожаловать в лето! Платье - мой дебют в качестве дизайнера", - подписала фото Паперная.

Стильная Тоня Паперная (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Подписчики Тони уже оставили несколько отзывов под ее новым постом:

"Очень красивое и нежное платье"

"Поздравляю!"

"Платье - нереальное"

"Очень красиво"

"Тоня, вы восхитительно красивая!"

"Платье – огонь"

К слову, на данный момент Паперная находится на отдыхе с подругами. Только пока что не признается, где именно набирается сил. Зато уже успела показать фото с отдыха.

"Тяжелый люкс", - с юмором подписала она снимок.

Тоня Паперная на отдыхе (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Отметим, что 1 июня старшая дочка Сумской отпраздновала день рождения. Антонине исполнилось 29 лет. И кстати, свой день рождения Тоня отпраздновала в кругу семьи. Именно в новом платье.

Тоня Паперная со своей звездной мамой – Ольгой Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)

Напомним, ранее Ольга Сумская поразила красотой на конкурсе блондинок. Поклонники Народной артистки отметили, что несмотря на возраст, если бы она была среди конкурсанток, то победила бы.

А до этого старшая дочка Оли Сумской поразила стройной фигурой в облегающем платье. Тоня блистала в роскошном вечернем платье в пол с оригинальными декоративными вставками.