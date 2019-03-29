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Пиджак с мужского плеча и обтягивающие штаны: Лобода показала трендовый оверсайз-образ


Поклонники положительно оценили новый образ Лободы

Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам неожиданно очень стильный образ, который сочетает в себе сразу несколько ультратрендов нового модного сезона весна-лето 2019. Так, судя по сториз певицы, в таком кэжуал образе она блистает между концертами и репетициями.

Так, Лобода опубликовала сразу несколько фото своего нового образа. На исполнительнице – классический оверсайз-пиджак бежевого цвета словно с "мужского плеча". Этот тренда ворвался и зарекомендовал себя еще в прошлых сезонах, но он приглянулся модницам во всем мире и не планирует "сдаваться" этой весной.

Объемный верх "усмиряет" спокойный низ – облегающие черные штаны, заправленные в массивные ботинки. Образ также дополняет простая белая футболка, а также подвеска в виде массивного креста.

Волосы собраны в небрежный пучок на затылке.

Стильная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники певицы также поспешили прокомментировать ее новый fashion-лук.

  • "Чисто даже фон гармонирует с Вашим пиджаком"
  • "fashion killa"
  • "Офигенная"
  • "Ждем, очень красивая"
  • "Идеальный образ"
  • "Безумно все понравилось"
  • "Вам так идет этот цвет"
  • "Ой вау, суперклассная"
  • "Стильная и шикарная, как всегда"
  • "Ну почемуууу такая идеальная??"
  • "Пиджак – огонь"
  • "На стиле!"
  • "Вот это да, какая чёткая"

Напомним, не так давно Лобода вернулась со своего мини-тура по США. Певица посетила Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Так, Лобода покорила фигурой в total white образе в Майами

И все же позже "анималистичный" выход Лободы вызвал горячие споры в сети

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