Пиджак с мужского плеча и обтягивающие штаны: Лобода показала трендовый оверсайз-образ

Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам неожиданно очень стильный образ, который сочетает в себе сразу несколько ультратрендов нового модного сезона весна-лето 2019. Так, судя по сториз певицы, в таком кэжуал образе она блистает между концертами и репетициями.

Так, Лобода опубликовала сразу несколько фото своего нового образа. На исполнительнице – классический оверсайз-пиджак бежевого цвета словно с "мужского плеча". Этот тренда ворвался и зарекомендовал себя еще в прошлых сезонах, но он приглянулся модницам во всем мире и не планирует "сдаваться" этой весной.

Объемный верх "усмиряет" спокойный низ – облегающие черные штаны, заправленные в массивные ботинки. Образ также дополняет простая белая футболка, а также подвеска в виде массивного креста.

Волосы собраны в небрежный пучок на затылке.

Стильная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники певицы также поспешили прокомментировать ее новый fashion-лук.

"Чисто даже фон гармонирует с Вашим пиджаком"

"fashion killa"

"Офигенная"

"Ждем, очень красивая"

"Идеальный образ"

"Безумно все понравилось"

"Вам так идет этот цвет"

"Ой вау, суперклассная"

"Стильная и шикарная, как всегда"

"Ну почемуууу такая идеальная??"

"Пиджак – огонь"

"На стиле!"

"Вот это да, какая чёткая"

Напомним, не так давно Лобода вернулась со своего мини-тура по США. Певица посетила Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Так, Лобода покорила фигурой в total white образе в Майами.

И все же позже "анималистичный" выход Лободы вызвал горячие споры в сети.