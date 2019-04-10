Ослепительна: новый ангел Victoria's Secret Грейс Элизабет поделилась эмоциональным видео

Четвертой и последней в этом году моделью, удостоившейся чести носить ангельские крылья, стала 22-летняя американка Грейс Элизабет. Девушка с яркой внешностью и классической красотой начала свою карьеру в 16 лет, уже успев поработать со многими мировыми брендами, включая Guess, Polo Ralph Lauren, Miu Miu, Chanel, и украсив множество обложек.

А к знаменитому семейству Victoria's Secret она присоединилась в 2016-м году, рекламируя линию PINK. А теперь перешла на существенно новый для модели уровень, подписав новый контракт и став официальным "ангелом" марки.

Очаровательная Грейс Элизабет (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Первыми новость сообщили официальные представители бренда. "От лица PINK до полноценного АНГЕЛА! Поздравляем, Грейс!". А вслед за ними слов радости не сдержала и сама модель.

Девушка опубликовала видео на своей странице в Instagram, написав эмоциональное обращение:

"Это почти нереально, я все время щипаю себя! С того момента, как я пришла в модельный мир, моей целью было работать с Victoria's Secret. Сегодня я с гордостью объявляю, что я ... (барабанная дробь, пожалуйста) НОВЫЙ АНГЕЛ!!! Я даже не могу выразить, как я благодарна всей моей семье, друзьям и поклонникам за вашу постоянную поддержку и веру в меня. Вы, ребята, были самой большой силой в моем путешествии. Я так взволнована этой следующей главой в моей жизни и в моей карьере. Спасибо Эд Разек, Моника Митро, Джон Пфайфер, София Неофиту и Мишель Приано за то, что они приветствовали меня с распростертыми объятиями в этой невероятной семье. Я люблю всех вас", – написала она.

В интервью Harper's Bazaar Грейс призналась, что грандиозная новость застала ее на пляже в Мексике, куда она полетела отдыхать. И первой, кому она сообщила ее, была мама.

"Я написала маме на почту, а когда наконец дозвонилась, она сказала: "Алло, это мой ангел?", – с улыбкой вспоминает Элизабет.

В качестве презента от бельевого бренда Грейс получила роскошное белье и платье.

"Я танцевала в нем фламенко на пляже всю ночь! Я никогда не забуду это!", – поделилась Грейс. Также красотка призналась, что очень амбициозна, у нее далеко идущие планы, в том числе сыграть в кино. И контракт Victoria's Secret, открывающий массу перспектив, наверняка поможет ей в этом.

Напомним, ранее стало известно имя еще одного "ангела". Ею стала модель Леоми Андерсон, которая показала пикантные фото.

А до этого стало известно о еще двух красотках - новых "ангелах Виктории". Ими стали Алексина Грэм и Барбара Палвин. Смотрите и узнавайте больше о новых посланницах бренда.