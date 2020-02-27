Олимпийская чемпионка: Кейт Миддлтон в "спортивках" блеснула идеальными формами

Кейт Миддлтон в очередной раз доказала, что ей по душе больше не светские выходы и вечеринки, а спортивная активность. Герцогиня Кембриджская неоднократно подчеркивала, что она — настоящая фанатка спорта. И ее слова всегда может подтвердить идеальная фигура… Во время обучения в частном колледже Мальборо (Marlborough College) в графстве Уилтшир, Кэтрин полупрофессионально играла в теннис, хоккей и нетбол. А также занималась легкой атлетикой — прыжками в высоту. Поэтому супруга принца Уильяма обеими руками “за” посещение каких-либо мероприятий, где предполагается активность. 26 февраля Миддлтон посетила олимпийский стадион в Стратфорде, в Лондоне. В который раз герцогиня Кэтрин вызвала восхищение своими формами и жизнерадостностью.

Так, Кейт Миддлтон является патроном организации SportsAid. В рамках этой миссии герцогиня Кембриджская и посетила олимпийский стадион, лично проинспектировав его работу. А для этого супруге принца Уильяма пришлось снять деловой костюм и заменить его на “спортивки”, а вместо лодочек на шпильке отдать предпочтение удобным кроссовкам. К слову, стадион в Стратфорде был специально возведен к Олимпиаде 2012 года.

Миссия организации SportsAid состоит в поддержке юных спортсменов от 12 до 18 лет. Которые готовятся к Олимпийским и Паралимпийским играм. Ежегодно благотворительная организация оказывает поддержку более 1000 спортсменам. Организация под патронажем герцогини Кембриджской (с 2013 года) обязуется брать на себя частичное покрытие расходов на обучение будущих чемпионов.

На этот раз Кэтрин решила не просто пообщаться с администрацией спортивной арены, но и лично посоревноваться с атлетами. Отмечается, что 26 февраля ее соперником в беге стал молодой спринтер Эммануэль Ойинбо-Кокер.

Даже в спортивной форме Кэтрин выглядела очень стильно Для появления на спортивной площадке герцогиня выбрала костюм в темно-зеленых тонах. А именно — кюлоты со стрелками от Zara. Облегающая трикотажная кофточка была заправлена в брюки. На плечи наброшен темно-синий пиджак от Smythe, который герцогиня сняла во время тренировки. На ножках — кроссовки от Marks & Spencer.

Даже для такого выхода супруга принца Уильяма подобрала яркие аксессуары. Свой спортивный образ в зеленых тонах Кэтрин дополнила серьгами с зелеными камнями и перстнем от Monica Vinader и кулоном от Daniella Draper.

В пресс-службе королевского двора Великобритании подчеркивают, что прошедшее мероприятие также было приурочено к еще одной важной цели. Кэтрин рассказывала присутствующим, какую роль родители и опекуны играют в спортивном успехе своего ребенка.

Герцогиня присоединилась к юным спортсменам, принявшим участие в серии соревнований по легкой атлетике, прежде чем встретиться с родителями и опекунами спортсменов SportsAid. Чтобы узнать об их опыте, проблемах, с которыми они сталкиваются, и о влиянии поддержки, которую они оказывают.

Фото в материале: instagram.com/kensingtonroyal