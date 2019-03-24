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"Вогняна діва": Тіна Кароль у розкішному вбранні заворожила мережу

Lite » Мода 24.03.2019 - 13:48
"Вогняна діва": Тіна Кароль у розкішному вбранні заворожила мережу
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала на підвіконні в елегантній сукні

Улюблениця мільйонів українців Тіна Кароль не втомлюється регулярно балувати своїх шанувальників ефектними фото в стильних, а іноді і вельми пікантних нарядах. Недарма вона вважається однією з ікон стилю серед зірок шоу-бізнесу, та й не тільки. На новому фото в Instagram артистка продемонструвала вражаючий образ.

Так, Тіна позувала в розкішній довгій сукні насиченого жовтого кольору з чорною підкладкою. Глибоке декольте вбрання вигідно підкреслює пишні груди співачки. При цьому вона прийняла чуттєву позу, лежачи на підвіконні.

На другому знімку в фото-колажі можна розглянути ефектну зачіску і гарний макіяж Кароль. Цікаво, що в даному випадку вона "зрадила" своїй звичайній червоній помаді і зробила макіяж губ в нюдовых тонах.

&quot;Вогняна діва&quot;: Тіна Кароль у розкішному вбранні заворожила мережу

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники не змогли стримати своїх емоцій і обрушили на Тіну шквал захоплених компліментів.

"Бомба уповільненої дії";

"В твоїх очах відбивається сонце. Яке засліплює всіх навколо. Будь щаслива";

"Ви краще, що я бачила....просто неймовірна, неповторна...";

"Така світла і тремтлива";

"Сонячна дівчинка, дарує тепло і любов";

"ГОСПОДИ, ПОВІТРЯ МЕНІ! Тіна, це вогонь";

"Ти цілий всесвіт, така приголомшлива, вічно вабить, незабутня і спокушає";

"Вогняна діва!";

"Досі дивуюся як одна людина всього лише однієї фото може настільки підняти настрій і викликати посмішку, це щось неймовірне";

"Погляд просто вражає, як прекрасна весняна квіточка";

"А в погляді захована така маленька чиста наївна дитина";

"Дуже ніжна і романтична!", - діляться враженнями фолловери зірки.

Нагадаємо, Тіна Кароль в екстремально короткому платті блиснула витонченою фігурою.

Також до цього Тіна Кароль зачарувала мережу експромтом під час зйомки шоу "Голос країни", виконавши спільну композицію з одним з учасником, який справив на співачку величезне враження.

До речі, зухвала Тіна Кароль вразила екстремальних міні і колготками в сіточку.

 

"Така худенька": Тіна Кароль в екстремально короткому платті блиснула витонченою фігурою Богемна естетика: Тіна Кароль полонила ефектним чуттєвим фотосетом
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