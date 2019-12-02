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Не обов'язково роздягатися: Віка з НеАнгелів вразила елегантністю в образі "а-ля Коко Шанель"

Lite » Мода 02.12.2019 - 21:32
Не обов'язково роздягатися: Віка з НеАнгелів вразила елегантністю в образі "а-ля Коко Шанель"
Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники Віки прийшли в захват від її по-дівочому скромного образу

У низці концертів на підтримку нового альбому солістки поп-групи НеАнгели все ж знаходять час для світських вечірок та зустрічей з журналістами. І звичайно ж, балують традиційною рубрикою" - "образ дня". Повернувшись з тривалих гастролей по Україні в Київ Віка з НеАнгелів встигла відвідати відразу кілька світських заходів та продемонструвати яскраві образи. Особливо шанувальники Віки оцінили її недавній стильний вихід в чорно-білих тонах.

Так, перед камерами Смеюха позувала в несподівано стриманому образі. Все ж сценічні образі "не ангелів" припускають більше відкритості і відвертості - напівпрозорі текстури, топи, облягаючі спідниці і т. д.

Однак Смеюха віддала перевагу стилю "а-ля Шанель" - просте чорне плаття довжини міні, з невеликим "в"-подібним вирізом в районі декольте і довгими рукавами. Додатково плаття декороване білим мереживом. Довершують образ чорні колготки, а також оригінальні чорні туфлі, прикрашені білими сердечками.

Не обов'язково роздягатися: Віка з НеАнгелів вразила елегантністю в образі &quot;а-ля Коко Шанель&quot;

Стильна Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

До речі, свій пост Віка супроводила філософською цитатою:

"Дозвольте своєму серцю прокласти шлях за межі старих обмежень того, що ви так довго вибирали раніше!"

Шанувальники Вікі поспішили прокоментувати її новий вихід. Багато підкреслили, що виконавиці неймовірно добре у такому стриманому образі.

  • "Які туфельки прикольні!"
  • "Образ дуже личить!"
  • "Дуже-дуже красива, бажана, гламурна,модна, чарівна!"
  • “Ви така гарна! І мені здається, дуже душевна і добра"
  • "Яка ж ти прекрасна!"
  • “Захоплююся Вами, Вікторія. Ви мене надихаєте"
  • "Я вас обожнюю такою - у дівочій сукні, і помада не кричить і туфельки супер, гарненька дівчинка!!"
  • "Ніби школярка)"

Не обов'язково роздягатися: Віка з НеАнгелів вразила елегантністю в образі &quot;а-ля Коко Шанель&quot;

Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, раніше Вікторія підкорила зовсім іншим за настроєм образом. Солістка групи НеАнгели відвідала вечірку "Ніч химер" в Києві. Тоді виконавиця вражала перед камерами в чорних велюрових брюках, напівпрозорій блузі і чорному топі. Образ вийшов дуже ефектний.

“Через терни до зірок. Кожна жінка творить свою реальність. Недарма в казках писано: "по щучому велінню, по моєму хотінню". Вчора був чарівний захід, гостями якого були люди, як повірили в себе. Мрійте і дієте і нехай ваші дороги будуть завжди відкриті. Обіймаю!" - підписала фото Смеюха.

Не обов'язково роздягатися: Віка з НеАнгелів вразила елегантністю в образі &quot;а-ля Коко Шанель&quot;

Фото: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів блиснула стрункими ніжками в напівпрозорій спідниці.

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