Обворожительная гейша: Рианна снялась в эпатажной фотосессии для известного глянца

31-летняя звезда блистает на страницах Harper's BAZAAR China
Рианна давно уже не воспринимается только как певица. За последние несколько лет 31-летняя звезда громко заявила о себе, прежде всего, как дизайнер и бизнесвумен. Ее фешн-бренды процветают, а сама девушка подписывает все новые выгодные контракты. Чего только стоит ее сотрудничество с LVMH. Fenty стал первым брендом магната индустрии, который возглавила темнокожая женщина. И неудивительно: после нескольких успешных совместны линий с Рианной концерн заработал миллионы. Девушка находится в зените славы и останавливаться не собирается!
Поэтому к ней буквально приковано внимание глянцевой прессы. На днях она представила очередную обложку. Певица снялась для одного из самых известных модных журналов Harper's BAZAAR. Августовский выпуск поступит в продажу на днях. Но первые фото уже разлетелись по сети. Рианна примерила множество ярких образов в духе гейши. Луки певицы составили кимоно, длинные платья, подчеркивающее формы Рианны, шелковые костюмы с принтом… Дополняют идеальную картинку высокие прически, стильные аксессуары и выразительный макияж.
Фотосессия получилась стильной и яркой (фото: instagram.com/harpersbazaarcn)
Журнал представил сразу 2 обложки. На одной Рианна в салатного оттенка пышном платье в окружении неоновых бабочек. А на второй демонстрирует синее плиссированное платье с внушительным декольте и красным поясом с крупной брошью. В руках она держит круглый веер.
"Певица, икона, предприниматель... Рианна имеет разные титулы и получает все больше и больше влияния одновременно... Она не заботится о суждениях других, просто продолжает делать то, что любит. Через четыре года Рианна снова стала нашей звездой и снова показывает, как икона в западном стиле встречается с восточной эстетикой", – написали на странице глянца, опубликовав массу фото. Поклонники певицы тут же принялись бурно обсуждать обложки, отмечая, что они невероятные.
Сама певица также поспешила показать одну из обложек, коротко написав, когда можно будет приобрести номер, а также отметив всех, кто над ней работал.