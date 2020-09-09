Новый роман ему на пользу: 56-летний Брэд Питт восхитил сеть помолодевшим внешним видом

Брэд Питт дал новый повод говорить о себе. Он стал лицом новой кампании итальянского модного дома Brioni. Коллекция осень-зима 2020/2021 носит название Tailoring Legends. В стильной черно-белой фотосессии 56-летний сердцеед примерил вещи из новой линии, а заодно продемонстрировал, в какой отличной форме он находится. Ролик и несколько фото, которыми поделились представители марки на странице в сети Instagram, просто взорвал сеть.

Актер в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/brioni_official)

«Настоящие легенды», «Еще Брэда Питта, пожалуйста», «Брэд Питт просто идеален», «Король Brioni», «Вау», «Что за мужчина!», «Выглядит потрясающе», – засыпали фанаты комплиментами как бренд, так и самого голливудского красавца.

Актер выглядит потрясающе (видео instagram.com/brioni_official)

Что ж, по всей видимости, актеру пошли на пользу новые отношения. Напомним, оскароносный актер закрутил роман с немецкой моделью Николь Потуральски. Девушка многим пользователям сети напомнила экс-супругу Брэда Анджелину Джоли. Другие считают, что она копия Ирины Шейк.

К слову, как уверяют инсайдеры, исполнительница роли Малефисенты была в ярости, узнав, что Брэд отвез новую возлюбленную в особняк, где они играли свадьбу. Манекенщица же, напротив, сохраняет спокойствие.

Новое фото Николь (фото: instagram.com/nico.potur)

Она стала намного более активна в сети, публикуя откровенные снимки. На одном из недавних фото она предстала в соблазнительном купальнике. Девушка сидит на фоне живописного пейзажа и просто светится от счастья.