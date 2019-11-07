Нежный цветок: Тина Кароль поразила элегантным образом на сцене новогоднего шоу

Наряды Тины Кароль всегда вызывают волну обсуждений в сети. И не только наряд. В последнее время поклонников украинской певицы все больше интересует ее личная жизнь! Тем более, что недавно Кароль заинтриговала заявлением о личной жизни и отношениях с Баланом! А вот на съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, поп-дива появилась в очень женственном и одновременно игривом образе.

Телеканал "Украина" готовит настоящий сюрприз для своих зрителей – грандиозное новогоднее шоу "Привіт, 20-ті!", в котором примут участие 30 топовых украинских артистов. Поздравлять Украину с новым десятилетием будет невероятная Тина Кароль. В праздничном шоу она исполнит микс из своих хитов "Вабити" и "Шиншилла", а также новую композицию "Иди на жизнь".

Тина Кароль всегда тщательно подбирает свои луки. Достаточно часто певица отдает предпочтение соблазнительным нарядам, платьям с вырезами и разрезами. Впрочем, для съемок в новогоднем шоу канала "Украина" Тина выбрала довольно сдержанное плиссированное платье нежно-розового цвета. Наряд поп-дивы имеет асимметричный крой: одно плечо прикрывает ткань, а благодаря тому, что платье спереди короче, оно демонстрирует стройные ножки певицы.

Яркая Тина Кароль на съемках новогоднего шоу (фото: пресс-служба "Украина")

Во время энергичных танцев платье красиво разлеталось. Такой наряд прекрасно дополнили мерцающие туфли на шпильках ягодного цвета, серьги с камнями и любимая красная помада певицы. Что касается прически, то Тина предпочла элегантную накрутку "голливудская волна". В таком образе певица выглядела роскошно. Увидеть зрелищное выступление Тины Кароль зрители канала "Украина" смогут в новогодний вечер.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу «Привіт, 20-ті!» стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее Тина Кароль рассказала о выборе профессии сына Вениамина - мальчик не хочет идти по маминым стопам и быть артистом.