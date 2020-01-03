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Нежная и таинственная: Джамала в прозрачной блузке заворожила чувственными фото

Lite » Мода 03.01.2020 - 12:56
Нежная и таинственная: Джамала в прозрачной блузке заворожила чувственными фото
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица устроила эффектную фотосессию

Джамала не перестает удивлять своих поклонников и поражать их воображение сменой образов. Например, недавно она предстала перед фанами в дерзком и смелом наряде с розовой мини юбкой и призналась, что составила бюджетный лук из комиссионных магазинов. Таким образом певица хотела показать, что стильно и модно можно одеваться без существенного ущерба для бюджета. Сама же звезда выработала свой неповторимый стиль, в котором есть место оригинальности, сдержанности и женственности. Так, в новом фотосете Джамала раскрылась с еще одной стороны – она показала нежные и чувственные снимки в прозрачной блузке.

Образ певицы получился одновременно кокетливым, женственным и таинственным. Она смотрит в камеру магнетическим завораживающим взглядом и принимает изящные позы.

"Проснулась и подумала, что еще не успела ничего глобального запланировать на год. А как вы? Строите планы? Ведете ли доску желаний? Может, пишите свои мечты на бумажке, а потом сжигаете и запиваете шаманским? Пытаетесь заглянуть в будущее, как в зеркало? Либо боитесь сглазить?" - поинтересовалась она.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях поклонники тут же начали сыпать комплиментами – они успели по достоинству оценить образ звезды. Даже Леся Никитюк "подарила" певице "сердечко" под ее постом.

  • Чарівна Джамала!
  • Джамала, ви фантастична жінка,загадкова і водночас з впевненістю в очах. Я думаю, що великі плани ви точно вже побудували.І нас чекає щось неймовірне чи не так?
  • Какие фотографии нереальные! Люблю, когда они трогают изнутри
  • Красота
  • Ну, ти як завжди красуня
  • Побольше бы таких фото, нежная и таинственная

Скриншот комментариев

Ранее Джамала порассуждала о праздновании Нового Года. Она заявила, что считает этот праздник веселым и шумным, поэтому его стоит встречать в компании.

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