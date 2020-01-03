Ніжна і таємнича: Джамала в прозорій блузці заворожила чуттєвими фото

Співачка влаштувала ефектну фотосесію
Джамала не перестає дивувати своїх шанувальників і вражати уяву зміною образів. Наприклад, нещодавно вона постала перед фанами у зухвалому і сміливому вбранні з рожевою міні спідницею і зізналася, що склала бюджетний лук з комісійних магазинів. Таким чином співачка хотіла показати, що стильно і модно можна одягатися без істотного збитку для бюджету. Сама ж зірка виробила свій неповторний стиль, в якому є місце оригінальності, стриманості і жіночності. Так, в новому фотосеті Джамала розкрилась ще з одного боку – вона показала ніжні і чуттєві знімки в прозорій блузці.
Образ співачки вийшов одночасно кокетливим, жіночним і таємничим. Вона дивиться в камеру магнетичним чаруючим поглядом і приймає витончені пози.
"Прокинулася і подумала, що ще не встигла нічого глобального запланувати на рік. А як ви? Будуєте плани? Ведете дошку бажань? Може, пишіть свої мрії на папірці, а потім спалюєте і запиваете шаманським? Намагаєтеся зазирнути у майбутнє, як у дзеркало? Чи боїтеся наврочити?" - поцікавилася вона.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
В коментарях шанувальники тут же почали сипати компліментами – вони встигли по достоїнству оцінити образ зірки. Навіть Леся Нікітюк "подарувала" співачці "сердечко" під її постом.
Скріншот коментарів
Раніше Джамала поміркувала про святкування Нового Року. Вона заявила, що вважає це свято веселим і гучним, тому його варто зустрічати в компанії.