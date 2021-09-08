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Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

Новина українською →
Среда 08 сентября 2021 18:07
Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах Как нарядиться осенью, чтобы попасть в тренды? (фото: instagram.com/negin_mirsalehi)
Автор: Татьяна Турчаникова

Трендовый образ на осень 2021 предполагает не только модные и стильные вещи. Важно также правильно их сочетать между собой и с аксессуарами, да и просто носить сами вещи нужно с умом.

Например, водолазка, которую многие носят незаправленной в брюки, портит весь образ.

Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram показала, на какие еще ошибки стоит обратить внимание. Многие их совершают и даже не догадываются о том, что что-то не так.

Итак. В этом сезоне при составлении осеннего образа обязательно откажитесь от:

  • голых щиколоток,
  • тонкого верхнего слоя,
  • "гармошки" на джинсах скинни,
  • незаправленных водолазок,
  • пальто до колена.

Как нельзя одеваться этой осенью (примеры луков)

  • Водолазку не стоит носить незаправленной, это портит всю картину - и стиль сразу "испаряется".

Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

  • Пальто до колена осенью 2021, скорее всего, укажет на то, что покупали это пальто пару сезонов назад, даже если вы купили его вчера. Оно вам надо? Выбирайте актуальную длину.

Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

  • Джинсы-скинни сами по себе уже вышли из трендов, не говоря уже о тех моделях, которые неудачно сидят на своей обладательнице и собираются "гармошкой" на ногах.

Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

  • Тонкий верхний слой, кофта, кардиган из трикотажа - стоит просто исключить вариант такого наряда, если есть цель выглядеть стильно и актуально.

Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

  • Голые щиколотки этой осенью выглядят, будто человек только что с самолета, прилетел из теплой страны и не успел дома переодеться, а просто набросил сверху пальто.

Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

Как стильно одеться этой осенью (фото: instagram.com/tanya.myname)

РАньше стилист показала, какой принт на одежде будет самым актуальным этой осенью.

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