Незаправлені водолазки і пальто до колін: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах
Трендовий образ на осінь 2021 передбачає не тільки модні і стильні речі. Важливо також правильно їх поєднувати між собою і з аксесуарами, та й просто носити самі речі потрібно з розумом.
Наприклад, водолазка, яку багато хто носить незаправленною в штани, псує весь образ.
Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram показала, на які ще помилки варто звернути увагу. Багато хто їх допускає і навіть не здогадується про те, що щось не так.
Отже. У цьому сезоні при складанні осіннього образу обов'язково відмовтеся від:
- голих щиколоток,
- тонкого верхнього шару,
- "гармошки" на джинсах скінні,
- незаправлених водолазок,
- пальта до коліна.
Як не можна одягатися цієї осені (приклади луків)
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Водолазку не варто носити незаправленою, це псує всю картину - і стиль відразу кудись "випаровується".
- Пальто до коліна восени 2021, швидше за все, вкаже на те, що купували це пальто пару сезонів тому, навіть якщо ви купили його вчора. Воно вам треба? Вибирайте актуальну довжину.
- Джинси-скінні самі по собі вже вийшли з трендів, не кажучи вже про ті моделі, які невдало сидять на своїй володарці і збираються "гармошкою" на ногах.
- Тонкий верхній шар, кофта, кардиган з трикотажу - варто просто виключити варіант такого вбрання, якщо є мета виглядати стильно і актуально.
- Голі щиколотки цієї осені виглядають, ніби людина щойно з літака, прилетіла з теплої країни і не встигла вдома переодягнутися, а просто накинула зверху пальто.
Як стильно одягнутися цієї осені (фото: instagram.com/tanya.myname)
Раніше стиліст показала, який принт на одязі буде найактуальнішим цієї осені.