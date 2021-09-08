ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Незаправлені водолазки і пальто до колін: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

Новость на русском →
Середа 08 вересня 2021 18:07
Незаправлені водолазки і пальто до колін: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах Як вбратися восени, щоб потрапити в тренди? (фото: instagram.com/negin_mirsalehi)
Автор: Тетяна Турчанікова

Трендовий образ на осінь 2021 передбачає не тільки модні і стильні речі. Важливо також правильно їх поєднувати між собою і з аксесуарами, та й просто носити самі речі потрібно з розумом.

Наприклад, водолазка, яку багато хто носить незаправленною в штани, псує весь образ.

Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram показала, на які ще помилки варто звернути увагу. Багато хто їх допускає і навіть не здогадується про те, що щось не так.

Отже. У цьому сезоні при складанні осіннього образу обов'язково відмовтеся від:

  • голих щиколоток,
  • тонкого верхнього шару,
  • "гармошки" на джинсах скінні,
  • незаправлених водолазок,
  • пальта до коліна.

Як не можна одягатися цієї осені (приклади луків)

  • Водолазку не варто носити незаправленою, це псує всю картину - і стиль відразу кудись "випаровується".

Незаправлені водолазки і пальто до колін: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

  • Пальто до коліна восени 2021, швидше за все, вкаже на те, що купували це пальто пару сезонів тому, навіть якщо ви купили його вчора. Воно вам треба? Вибирайте актуальну довжину.

Незаправлені водолазки і пальто до колін: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

  • Джинси-скінні самі по собі вже вийшли з трендів, не кажучи вже про ті моделі, які невдало сидять на своїй володарці і збираються "гармошкою" на ногах.

Незаправлені водолазки і пальто до колін: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

  • Тонкий верхній шар, кофта, кардиган з трикотажу - варто просто виключити варіант такого вбрання, якщо є мета виглядати стильно і актуально.

Незаправлені водолазки і пальто до колін: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

  • Голі щиколотки цієї осені виглядають, ніби людина щойно з літака, прилетіла з теплої країни і не встигла вдома переодягнутися, а просто накинула зверху пальто.

Незаправлені водолазки і пальто до колін: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

Як стильно одягнутися цієї осені (фото: instagram.com/tanya.myname)

Раніше стиліст показала, який принт на одязі буде найактуальнішим цієї осені.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Не з 13 вересня: Ляшко розповів, коли посилять карантин
Не з 13 вересня: Ляшко розповів, коли посилять карантин