Невероятно красивая: Джамала в красном платье и шляпке показала "карантинную моду"

Джамала не перестает восхищать своих поклонников. Даже на карантине Джа успевает делиться позитивом, записывать каверы и выходить на связь с фолловерами в новых образах. И это при том, что певица сейчас беременна! И ей намного сложнее в таком положении переносить домашнюю изоляцию. И все же Джа находит в себе силы, чтобы не поддаваться унынию. Сегодня, 2 апреля, певица поделилась с поклонникам новым стильным вдохновением.

На серии новых фото Джамала позирует в ультра-ярком весеннем образе в алых тонах. На исполнительнице — летнее красное платье в пол с длинными рукавами. Платье украшено мелким цветочным принтом белого цвета. Платье также подчеркивает округлившийся животик певицы. На плечи она набросила легкую объемную куртку синего цвета под “джинс”. Куртка декорирована крупными воланами на рукавах и воротнике. Образ Джамалы дополняет широкополая фетровая шляпа красного цвета. Не забыла красотка и любимый макияж сделать — с акцентом на жирные острые стрелки на глазах. Губки слегка подкрашены алым блеском.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

При этом нарядилась Джамала не просто так. Исполнительница записывает новый кавер, которым обещает поделиться уже совсем скоро.

“Шел не знаю какой день самоизоляции, но очень хотелось наряжаться и быть красивой)) И я нарядилась на выход к вам! Перед этим разобрав все шкафы с вещами, книгами, косметикой. Записала песню. Надеюсь, вы уже соскучились? А что успели вы?” — подписала новый пост Джа.

Также певица призналась в разделе “сториз”, что ей хочет выходить на улицу и гулять. “Но я держусь, остаюсь дома”, — комментирует певица.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фолловеры украинской певицы также поспешили прокомментировать ее новый яркий пост и поблагодарить за вдохновение.

“Когда наводишь порядок в шкафах, то и в мыслях тоже получается порядок”

“Оооо, как мы ждееем! Очень скучали”

“Даже не представляете как соскучились! Заинтриговали”

“Будьте счастливы и здоровы”

“Така гарна! Як же я вас розумію! Пішла наряджатися)”

“Красивенькая! Успела сбегать на рынок, сварить борща и выучить с детьми уроки”

“Так хочется пол вашего малыша узнать, почему то думаю, что будет доченька)”

“Классный образ.Красоточка! Вам очень к лицу”

“Согласна, когда разбираешь шкаф, полку, ящик, приходят приятные воспоминания и наводится порядок в мыслях”

“Джамала, ти дуже красива”

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала растрогала сеть домашним кадром с мужем и сыном.