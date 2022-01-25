Неделя высокой моды в Париже: как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов

Schiaparelli

Вдохновением для новой коллекции Schiaparelli стал космос, научная фантастика, а также анатомия, которыми увлекалась создательница дома Эльза Скиапарелли. Под впечатлением от них креативный директор бренда Дэниел Росберри создал массу эффектных образов, щедро снабдив их знаковыми для Schiaparelli элементами.

Как известно, Эльза дружила с Дали. А потому обувь с "пальцами", длинными ногтями, длинные накладные носы и сумка с глазами нашли свое место в коллекции. От себя дизайнер добавил любовь к роскоши и очень много золота, которое присутствовало почти во всех луках.

Schiaparelli показали футуристическую коллекцию (фото: instagram.com/schiaparelli)

Dior

Мария Грация Кьюри также удивила, но не привычной пышностью и театральностью. Christian Dior редко когда бывает столь практичным. В коллекции много костюмов-двоек, платьев простого кроя и лаконичных вечерних нарядов.

Но элементы роскоши креативный директор все же добавила, причем порой в весьма неожиданных местах: модели красуются в колготках с блестками, платья украшают манжеты и рукава с купными камнями, а ткани переливаются дивными узорами.

Alaïa

Креативный директор модного Дома Питер Мюлье для нового сезона создал потрясающие наряды, задавшись целью показать, в первую очередь, красивых девушек в красивых нарядах.

Вдохновением стала работа с архивами Аззедина Алайи. Под конец роскошные вечерние платья сменила еще одна страсть дизайнера – наряды с абстрактным рисунком, ставшие плодом работы с Фондом Пикассо.