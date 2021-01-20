Навеяно Netflix: стилист рассказа, что можно перенять у скандального и смелого стиля Бриджертонов

Стилист Анна Пономаренко недавно поделилась с подписчиками ее микроблога личным открытием: она заметила, что многие носят обувь не своего размера. Как правило, меньше, чем нужно.

Она посоветовала, как выбирать обувь по ноге, а не мечтать, что она "растянется".

Но на этом интересное не заканчиается. Один из последних постов в блоге Анна посвятила одному из самых нашумевших сериалов 2021 года: "Бриджертоны".

"Этот сериал бьет рекорды просмотров на Netflix и задает начало новому тренду: regencycore. Давайте же рассмотрим наряды поближе. Я очень люблю историю моды и с первых же секунд сериала отметила, что соблюдением исторических традиций в костюмах и не пахнет, тоже самое касается этикета и поведения героев", - написала Пономаренко.

Она добавила, что, впрочем, сериал и не претендует на достоверность. Это красивая фантазия на тему любви, взаимоотношений и секса в начале XIX века. И воспринимать ее стоит именно так.

"Костюмером проекта стала Эллен Мирожник (у нее на счету много крутых проектов, в том числе "Основной инстинкт" и "Малефисента"). Она создала костюмы, которые поддерживают скандальность и смелость сериала. Всего для съемок было создано более 7500 вещей, одна Дафна сменила 104 наряда.

Например, цвета нарядов и ткани не соответствуют исторической действительности", - продолжила стилистка.

Она отметила, что в эпоху Регентства (так она известна в Англии) в почете были пастельные оттенки, муслиновые и тонкие батистовые платья. В сериале же цвета - насыщенные, ткани с блеском и другой фактуры, более плотной.

"Кроме этого, декольте у нарядов глубже, чем полагается, как раз, чтобы поддержать сексуальность проекта. Отдельно обратите внимание на украшения. В сериале их множество. Чепцы того времени заменили диадемы, добавились перья, серьги и массивные колье", - отметила Анна.

Она предложила рассмотреть на картинках наряды и узнать, что такое regencycore. Итак, какие элементы можно перенять у скандального и смелого стиля этого сериала?

Цветы и принты на платье.

Обильный декор, стразы и блестки на одежде.

Анна Пономаренко (коллажи: instagram.com/annponka_stylist/)

Напомним, стилистка Анна Пономаренко рассказала, какая вещь точно будет актуальной всегда и в любую эпоху. Подходит каждому.