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Наомі Кемпбелл – 49: секрети краси і стрункості супермоделі

Lite » Мода 22.05.2019 - 12:28
Наомі Кемпбелл – 49: секрети краси і стрункості супермоделі
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Поради по догляду за собою, які варто взяти на замітку.

Наомі Кемпбелл, що відзначає сьогодні свій 49-й день народження, насправді ставиться до жінок поза віком. Супермодель 90-х досі активно знімається для глянцю, демонструє нові колекції, блищить на світських івентах, змінює молодих бойфрендів, а ще – надихає величезну армію шанувальників наслідувати її у спорті і способі життя. Дивлячись на бездоганну фігуру і сяючий зовнішній вигляд Наомі, дійсно хочеться перейняти пару секретів. Вивчаємо!

Наомі Кемпбелл – 49: секрети краси і стрункості супермоделіНаомі Кемпбелл – 49: секрети краси і стрункості супермоделіНаомі Кемпбелл – 49: секрети краси і стрункості супермоделі

Наомі Кемпбелл у свої 49 років виглядає бездоганно (фото: instagram.com/naomi)

Харчування

За словами знаменитої красуні, вона ніколи не сиділа на дієтах. Виняток становлять детокс-дні, які вона регулярно влаштовує собі. щоб полегшити роботу організму, очистити його і "оновитися". До того ж Наомі давно усвідомила важливість правильного харчування. Тому в раціоні моделі переважають овочі, зелені салати і риба (від м'яса вона давно відмовилася) – з таким харчуванням потреба в жорстких обмеженнях відпадає. Якось вона зізналася, що не може жити без смузі, зелених соків і великої кількості чистої води. А ось від цукру намагається триматися подалі. Правда, шматочок шоколаду в порядку виключення все ж може собі дозволити.

Наомі Кемпбелл – 49: секрети краси і стрункості супермоделі

Раціон моделі останнім часом максимально простий, з переважанням овочів і зелених соків (фото: instagram.com/naomi)

Спорт

Всі, хто підписаний на Instagram Наомі, знають, що значить для неї спорт. Не проходить і дня, щоб вона не займалася якимось видом фізичного навантаження, і тижня, щоб вона не виклала в мережу черговий надихаючий ролик із залу. Крім фітнесу, вона обожнює пілатес, йогу і навіть танці. Результат – ідеальна фігура, підтягнуті м'язи, а ще – оптимізм і скажена енергійність. Такими даними сьогодні може похвалитися не кожна молода модель.

Наомі Кемпбелл – 49: секрети краси і стрункості супермоделіНаомі Кемпбелл – 49: секрети краси і стрункості супермоделіСупермодель завжди обожнювала спорт і рух (фото: instagram.com/naomi)

Догляд за шкірою

Гладка шкіра без єдиного натяку на в'янення, ідеальний овал обличчя, сяюча посмішка... Зовнішній вигляд моделі змушує серйозно задуматися, чи насправді це та сама Наомі, яка в 1991 році, за версією журналу People, була названа однією з 50 найкрасивіших жінок світу. Сьогодні вона, безумовно, як і раніше гідна цього титулу.

Наомі Кемпбелл – 49: секрети краси і стрункості супермоделіСьогодні Наомі выгляилт не гірше, ніж у молодості (фото: instagram.com/naomi)

Секрети догляду вона спокійно розповідає в численних інтерв'ю. Це якісне зволоження, живлення і м'яке очищення шкіри, застосування масок, сироваток, для тіла – регулярний скраб і крем. А ще відвідування улюбленого косметолога. Загалом, нічого незвичайного, головне – регулярність.

Наомі Кемпбелл – 49: секрети краси і стрункості супермоделіНаомі Кемпбелл – 49: секрети краси і стрункості супермоделіНаомі Кемпбелл – 49: секрети краси і стрункості супермоделі14 квітня Наомі зазначила 33-річчя модельної кар'єри (фото: instagram.com/naomi)

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