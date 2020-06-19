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У міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total look

Lite » Мода 19.06.2020 - 21:27
У міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total look
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка порадувала новим виходом

Дженніфер Лопес порадувала фанатів новим яскравим образом. Вічно молода зірка вирушила в студію, підібравши стильне вбрання від Coach, обличчям якого вона є. Лопес дягла шкіряні шорти, жакет, а також ботфорти на високій платформі і каблуках – все в одному світло-коричневому тоні. Під жакет вона одягла білу майку з відвертим декольте. А в якості аксесуарів підібрала білу сумку, напівпрозорі сонцезахисні окуляри, а також великі сережки-кільця. Волосся зірка стягнула на потилиці у високий хвіст. Такий образ підкреслив ідеальну фігуру Дженніфер, її стрункі ноги і розкішні форми. Щоб показати себе з усіх сторін, вона запостила кілька знімків.

У міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total lookУ міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total look

Співачка в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Виглядала ЛОпес настільки абсолютно, що змусила фанів вкотре писати численні коментарі. Вони не можуть намилуватися своєю зіркою, не вірячи, що їй 50 років. Також багато хто відзначив, як стильно виглядає Дженніфер. До речі, статус модної ікони Лопес отримала офіційно. Так що він буквально зобов'язує красуню виглядати на всі 100.

У міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total look

Дженніфер виглядає неперевершено (фото: instagram.com/jlo)

  • Ти виглядаєш феноменально
  • О боже, чому ти така прекрасна?
  • Ти так чудова
  • Красива
  • Ікона стилю
  • О боже, ця дівчинка буквально вогонь
  • Я люблю тебе
  • Ти модельна ікона
  • Ти виглядаєш чарівно
  • Іконічна
  • Найкрасивіша жінка на планеті

У міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total look

У міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total look

У міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total look

У міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total look

У міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total look

У міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total look

У міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total look

У міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total look

У міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total lookУ міні і ботфортах: 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою в ефектному total look

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/jlo)

Нагадаємо, нещодавно співачка продемонструвала світу нового члена сім'ї – цуценя, якого вибрав син Дженніфер Макс. Зірка жартома називає хлопчика татом, сестру Макса Емму – тіткою, а себе бабусею. Собаці завели окремий аккаунт, на який відразу підписалася значна частина шанувальників зоряної «бабусі». Можна не сумніватися, що нового улюбленця знаменитої родини в мережі чекає успіх.

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Автор: Lite

Теги Новини України певецДженніфер Лопес
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