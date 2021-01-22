Як змінювався стиль Джилл Байден: від вчительки до першої леді

Джилл Байден і її стиль (фото: колаж РБК-Україна)

Варто було Джилл Байден вступити в права першої леді, як її стиль став головним предметом обговорення світських і модних порталів. Що не дивно: новий статус зобов'язує до вміння одягатися і подавати приклад елегантності і доброго смаку. Розбираємося, як справляється з цим завданням Джилл і чим її образ відрізняється від попередниць.

"Викладачка протягом усього життя", як сама Байден називає себе, знає толк в безпрограшних вбраннях. 69-річна Джилл Байден звикла супроводжувати чоловіка на різних заходах в статусі другої леді, а тому має уявлення про головні правила складання подібних образів. Тим не менш, частіше за все вона не прагне зробити їх приводом для обговорення, віддаючи перевагу класиці, витонченим жіночним силуетах або одягу в діловому стилі.

Джилл Байден любить класику (фото: instagram.com/drbiden)

На відміну від своєї попередниці, на новій посаді Джилл Байден явно не має наміру демонструвати дорогі бренди і химерні аксесуари. Основа її гардеробу - лаконічні сукні, брючні костюми, улюблені всіма американками джинси, туфлі й штани. Тим не менш, в гардеробі першої леді є місце також і чоботам-панчохам, обтягуючим сукням і сміливим образам, що буквально кричать про її позицію. Приклад такому - вихід Джилл в зеленому платті і піджаку з написом Love, який вона одягла у Філадельфії в 2019-му році.

Але і поекспериментувати не проти (фото: instagram.com/drbiden)

Дружина президента любить експериментувати з яскравими кольорами і принтами. А її вміння відмінно комбінувати образи з захисною маскою, яка стала необхідним елементом лука, вже оцінили всі модні критики. Жоден образ першої леді не обходиться без аксесуарів: вона обожнює прикраси, хустки, окуляри... А взуття Джілл віддає перевагу як витончені човники, так і модні черевики на грубій підошві.

Цілком можливо, що стиль Джилл Байден з часом може стати більш гламурним, але змагатися з Меланією Трапм в цьому питанні вона явно не має наміру.

Нагадаємо, на інавгурації президента своїм стилем вразила також Дженніфер Лопес.