Она не меняется! 43-летняя Риз Уизерспун блеснула стройными ногами в ярком образе total pink

Риз Уизерспун – одна из самых знаменитый актрис, которая у многих ассоциируется с героиней Эль Вудс, "блондинкой в законе". Девушка, как известно, обожала розовый. Похоже, сама Риз испытывает не меньше любви к этому оттенку. Несколько часов назад она выложила в сеть фото, где примерила яркое платье с цветочным принтом стоимостью $ 135 собственного бренда Draper James. С оборками, рукавами-фонариками и поясом на талии, оно сделало образ женственным и по-весеннему свежим. К тому такой наряд выгодно подчеркнул отличную форму 43-летней звезды и ее стройные ножки.

Риз в новом образе (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Лук дополнили ярко-розовые босоножки на высоком каблуке, рядом стоит такого же жизнерадостного цвета коробка, а в руках у нее – банка с красочными конфетами. Макияж она сделала в розовых тонах, а волосы уложила легкими упругими локонами. Ну а завершает идеальную картинку лучезарная улыбка голливудской дивы. Риз делает вид, что кормит конфетами своего французского бульдога. "Объясняю Пеппер, почему оранжевый цвет никогда не будет новым "розовым". Я думаю, что она меня поняла", – оставила шутливую подпись звезда.

Риз обожает цветгный принт (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

К слову, Риз регулярно берется за многие "взрослые" проекты и уже давно вышла из амплуа милой соблазнительной блондинки. После сериала "Большая маленькая ложь", который Уизерспун к тому же и продюсировала вместе с Николь Кидман, она прочно заняла нишу серьезного игрока кинорынка. Напомним, сериал получил восемь "Эмми" и четыре "Золотых глобуса". После она снялась в уже нашумевшем в сети "Утреннем шоу". А сейчас занята новым проектом. Актриса взялась за экранизацию бестселлера Селесты Инг "И повсюду тлеют пожары". Сериал выйдет на экраны уже в марте.