MARUV удивила образом "курочки рябы": вся в коже и лаке

MARUV (Анна Корсун) продолжает экспериментировать со стилем и внешним видом… Хотя стиль остается прежний – с налетом откровенности и сексуальности. И все же скандальная украинская исполнительница не против побаловать себя новыми прическами, мейкапом или одеждой. К примеру, недавно MARUV примерила необычный парик с длинными седыми волосами переплетенными в мелкие косички. В таком виде певица чем-то напомнила "Мать драконов" Дейенерис Таргариен из культовой саги "Игра престолов".

Теперь же Корсун вернулась к привычному имиджу, но осталась со слегка седоватыми короткими волосами. В разделе сториз на своей instagram-страничке MARUV опубликовала новое стильное фото, позируя на стоянке авто. Как звучит подпись к фото: "Курочка ряба в поисках кинотеатра".

На исполнительнице – короткая шубка из длинного черно-белого ворса, кожаные укороченные штаны, лаковые лодочки. Из аксессуаров – сумка-шопер, а также белые квадратные серьги и узкие очки с белой оправой. В целом, получился трендовый total black образ, который очень приветствуется в новом сезоне.

Стильная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Ометим, что MARUV удивляет своими нарядами не только в повседневной жизни, но и конечно же на сцене. Откровенности ей не занимать. Не так давно певица и ее группа вызвали фурор в сети кислотными образами. Девушки блистали на сцене в ультра коротких платьях яркого желтого цвета. Еще и на огромных шпильках.

Также напомним, что относительно недавно Анна Корсун показала наконец клип на песню Siren Song, с которой и принимала участие в Нацотборе. И следует отметить, что видеоработа получилась под грифом "18+". В кадре появляются "кровавые" сцены.