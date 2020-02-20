Лишний вес – не помеха: 7 советов от стилиста для женщин с пышными формами

Иллюстративное фото: unsplash.com/@canweallgo

Эти советы от стилиста помогут обладательницам пышных форм выглядеть стильно

10 марта в 11:20 на канале «Украина» стартует третий сезон мейковер-шоу «Місія: краса». Ведущий проекта, стилист Ильяс Сахтара поделился советами, которые разнообразят гардероб обладательниц пышных форм.

Забудь о темных цветах

Когда женщина набирает лишний вес, то начинает отдавать предпочтение темным цветам и носить балахоны Не стоит так поступать. Нужно, наоборот, носить приталенные и яркие вещи.

Не отказывайтесь от ярких красок (иллюстративное фото: unsplash.com/@canweallgo)

Включи женственность

Этой весной пора забыть про то, что ты сильная и все можешь. Наша сила в слабости! Поэтому долой футболки и джинсы! Платье включает женственность.

Примерь oversize

Если женщина не уверена в своей красоте, то боится, что на нее обратят внимание. Поэтому прячется, надевая неприметную одежду. Трапециевидное платье oversize может носить любая женщина. Оно помогает выглядеть стройнее и добавляет образу женственности, потому что это платье.

Обязательно приобрети комбинезон

Например, темно-синего цвета с поясом и коротким рукавом-регланом белого цвета. Такой фасон помогает визуально удлинить ноги и спрятать бедра. Мало кто знает, что в таком крое есть секрет: рукав-реглан помогает расширить плечевой пояс. Это меняет наше восприятие бедер. А длинный пояс помогает удлинить фигуру.

Выгляди шикарно и на работе, и во время торжества

Платье с трапециевидной юбкой подойдет и худеньким женщинам, и тем, у кого появился лишний вес. Потому что если у женщины мальчишеская фигура, то такой фасон визуально увеличивает объем бедер. Если же бедра слишком широкие, то платье их скрывает. Это классическая форма платья, его трапециевидная юбка уменьшает бедра. А V-образный вырез – уже must have, который всегда помогает удлинить шею.

Фото: unsplash.com/@houcinencibphotography

Выбери ассиметричную юбку

Она подчеркивает талию, скрывает объем бедер и визуально делает стройным силуэт. Косая линия на юбке, которая делает неровным низ, помогает удлинить фигуру.

Не забывай о главном секрете!

Во время работы в шоу заметил, что многих женщин объединяет одна общая черта – закомплексованность и сплошная неуверенность в себе. Начинайте думать о себе хорошо. Если женщина себя недооценивает, другие люди тоже не будут ее ценить.