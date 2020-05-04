Летящей походкой: Лилия Ребрик в алом брючном костюме покорила женственностью

Лилия Ребрик новую неделю начинает в рабочем режиме. Украинская телеведущая серьезно отнеслась к режиму самоизоляции, переехав в загородный дом с мужем и дочками. Однако изредка Ребрик посещает студию утреннего шоу “Ранок з Україною”, где она является ведущей. К слову, Лилия также успокоила поклонников и показала на видео, что в офисе соблюдаются все меры безопасности - сотрудникам выдаются маски и перчатки, есть дезинфекторы. Даже измеряют температуру.

Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Лилия показала видео подготовки к прямому эфиру. Уже традиционно Ребрик провела фотосессию на открытом воздухе, продемонстрировав свой новый стильный образ. Ребрик грациозно прошлась по парапету, вбежала в офис… Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Как обычно, отдельного внимания заслуживает яркий образ Лилии. Телеведущая примерила красный брючный костюм. Образ Лилии дополняет шелковая белая блуза, заправленная в брюки. А также белые туфли на шпильке. Из аксессуаров Ребри выбрала белые серьги. Волосы теледива выпрямила. А макияж, конечно же, сделала с акцентом на алые губы.

Стильная Лилия Ребрик (фото: .instagram.com/liliia.rebrik)

Также Лилия опубликовала большой пост, в котором рассказала, как карантин изменил ее жизнь.

“З понеділком вас, друзі! Хай він буде теплим і безтурботним! Хоча задумайтесь: насправді це важливий день! В ефірі «Ранку з Україною» ми вже казали, чому це так. Адже саме сьогодні починається останній тиждень суворого карантину! Зрозуміло, це якщо ми будемо чемними і не буде сплеску захворювання. Але все ж попередньо з наступного понеділка (з 11 травня) ми маємо всі шанси почати повертатися до свого звичного життя! Цей період називатиметься адаптивний карантин, але частини обмежень ми все ж позбудемось.

Чи змінив мене карантин? Так! Найважче для мене було те, що призупинилися всі зйомки, репетиції, вистави. Але я надихалася ефірами на «Ранку з Україною»! Я людина активна і мені нелегко було настільки різко загальмувати ритм мого життя. Тому я не приховую і вам зізнаюся: час від часу мене «накриває», мені тривожно від невизначеності, від таких різких змін, мені буває сумно. Але я людина оптимістична і активна, тому знайшла куди подіти свою енергію, і на карантині - ми висадили город (ви це знаєте, обов'язково скоро покажу наші успіхи), у нас з‘явилися дерева! Вчорашній мій допис показав, що Ви так само багато корисного зробили завдяки карантину. Тож, зберігаємо спокій, набираємось терпіння і чекаємо на наступний понеділок”, - поделилась личным опытом Ребрик.

Напомним, ранее Лилия Ребрик с дочкой-именинницей приготовила десерт из непривычного ингредиента.