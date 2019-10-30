В леопардовых мехах: дочь Оли Поляковой похвасталась нарядными обновками

Маша Полякова каждый раз оттачивает свои “модные навыки”. Дочка “Королевы ночи” Оли Поляковой активно развивает свой instagram-блог, в котором делится с многотысячной армией поклонников полезными бьюти-советами, просто рассказывает о повседневных проблемах школьницы и, конечно же, показывает десятки вариантов различных стильных образов. Кстати, недавно Маша буквально покорила поклонников новой фотосессией. Подписчики юного блогера в один голос отметили, что Маша невероятно похожа на свое звездную маму. И с возрастом эта схожесть становится все более очевидной.

Новый пост Поляковой-младшей посвящен теме осенне-зимней моды. На своей страничке в сети instagram Маша опубликовала немало фото, на которых позирует в шубах и пальто. При этом девушка кокетничает, мол, ей сложно сделать выбор. И просит подписчиков помочь ей.

“Ребятушки, помогите выбрать шубку, какая вам больше всего нравиться. Я лично не могу решить, спасите пожалуйста”, - пишет Маша Полякова.

Стильная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Отметим, что уже несколько сезонов подряд в моде - шубы из искусственного меха! Эко-тренд всегда в тренде!

Также обратите внимание, что в этом сезоне актуален разноцветный мех - для смелых модниц. А ведущий тренд 2019 года (анималистичный принт) не выходит из моды!

Напомним, что на данный момент Оля Полякова находится в Италии, а именно - на острове Сицилия. Сюда исполнительница прилетела не просто так, а записавшись на кулинарные курсы, о чем Полякова подробно рассказала своим поклонникам, записав для них видео.