Легка недбалість і ностальгія за 90-ми: головні тренди у зачісках 2019

Фото: Зачіски 2019 (колаж РБК-Україна)

Які тренди в зачісках і стрижках актуальні в поточному році? Розповідають експерти для RBC-Lite

Якщо для вас настала пора пошуку свіжих трендів у зачісках та вибору нового стилю, вам точно стане у нагоді ця підбірка! Які зачіски актуальні у 2019 році? Чи збереглася мода на зачіски минулого 2018-го року? Що обрати – сміливу коротку стрижку чи укладку для довгого волосся? Визначитися допоможуть поради експертів – відомих українських стилістів по зачісках і майстрів-модельєрів.

Міла Малигон, старший майстер-модельєр студії зачісок VT Style, яка працює у цій сфері вже 15 років. У минулому Міла – арт-директор салону, викладач академії та технолог з чоловічих стрижок. Відомий дизайнер зачісок Євген Соколов є співзасновником і арт-директором салону Palace de Beauté у Києві. Також багато робочого часу він проводить в Амстердамі.

Довге волосся завжди в моді

Які зміни у світі зачісок і стилю чекають нас у 2019 році?

"Звичайно, у кожної людини – своя унікальна форма і унікальний "дизайн" волосся. Тому так важливо знайти свого кваліфікованого фахівця, який підбере той самий, не як у всіх, саме ваш стиль і образ", - каже Міла Малигон.

Фото: Сьогодні довгі локони впевнено конкурують з короткими стрижками, впевнена майстер-модельєр (прес-служба)

За її словами, ще пару років тому можна було стверджувати, що власниць довгого волосся стало значно менше, і що тенденція до коротких стрижок стрімко набирає обертів.

"Але на сьогоднішній день ситуація змінилася, і довгі локони гідно і впевнено конкурують з короткими стрижками", - підкреслює вона.

У світі індустрії краси з'явилося безліч напрямків по догляду саме за довгим волоссям, зауважує Міла Малигон.

Наприклад, ботокс, кератинове випрямлення, ламінування і безліч лікувальних, та відновлюючих пошкоджену структуру волосся процедур. Всі ці напрямки широко використовуються і залишаються актуальними в 2019-м.

Фото: Відновні та лікувальні процедури для довгого волосся особливо актуальні взимку (прес-служба)

"Такі послуги допомагають дівчатам з довжиною волосся за плечі і довше насолоджуватися гладкістю і шовковистістю своїх волосся з мінімальним використанням щипців для випрямлення або зовсім не використовуючи їх", - пояснює вона.

Недбалі локони і сміливі стрижки

Також вже не перший рік популярні укладки в стилі легких недбалих локонів. Вони відмінно виглядають на довгому простриженому волоссі, звертає увагу майстер-модельєр.

"Довжина волосся до плечей, довжина врівень плечам або трохи за плечі також залишається дуже затребуваною. Ця довжина дозволяє застосовувати чималу кількість технік для створення індивідуальних образів. Ламані локони, гофре і стильне фарбування підкреслять індивідуальність форми", - каже Міла Малигон.

Фото: У 2019-му можна сміливо обирати стрижки з елементами асиметрії, використовуючи яскраві кольори, радить майстер-модельєр (прес-служба)

Що стосується коротких стрижок, то це теж завжди стильно і яскраво. Особливо якщо доповнити форму кольором.

Майстер-модельєр звертає увагу: якщо це стильна класика, укладка може бути гладкою, а кольори – наближені до натуральних відтінків. Якщо ж форма – зухвала з елементами асиметрії, можна доповнити її локонами і використовувати яскраві кольорові рішення.

"Підбиваючи підсумок, скажу одне: знайдіть спеціаліста і не бійтеся експериментувати. Почувайтеся комфортно в кожному новому образі. Будьте індивідуальні! Світ краси став таким багатогранним, що дозволяє кожному з нас спробувати будь-яку нову його грань!" - підкреслює вона.

Гладке доглянуте волосся

Серед трендів 2019 року дизайнер зачісок Євген Соколов називає, насамперед, гладкі доглянуте волосся.

"Цей тренд не втрачає актуальності, і чудово підходить власницям волосся середньої густоти і довжини, густого волосся довжини ХL та XXL. Також він буде підходити особливо тим, у кого відпустити довге волосся ніяк не вдається", - зауважує Соколов.

Фото: Гладке доглянуте волосся актуальне і в 2019-му (instagram.com/daryabykovaa)

Щоб втілити цей тренд на практиці, хорошим приладом буде утюжок. В той же час використовувати його без термозахисту не варто, звертає увагу він. Також для створення такого образу знадобиться сироватка для надання волоссю блиску.

"Ці засоби допоможуть створити ефект блискучого і гладкого волосся, додасть йому ефектної доглянутості", - говорить він.

Легкий повітряний чубчик

Повітряний чубчик – ще один тренд, який залишається модним у 2019 році, каже стиліст по замісках.

"Актуальний легкий чубчик, який можна легко заховати, прибравши в зачіску. Це не класичний глибокий чубчик, а саме легкий і недбалий. Щоб створити такий, із загальної маси волосся виділяють і зістригають нешироку прядку", - розповідає він.

Фото: Чарівний повітряний чубчик Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Головна особливість такого чубчика – те, що його можна легко прибрати в основну масу волосся, зачесати або заколоти крупною невидимкою, а потім, при зміні образу, знову дістати і укласти.

До речі, такий чубик ч легко трансформувати і комбінувати з різними образами і зачісками.

Глобальний тренд – ностальгія

Як і в минулому, так і в цьому сезоні залишається супермодною ностальгія в будь-яких її проявах.

У зачісках вона може проявлятися в комбінуванні образу зі шпильками і аксесуарами стилі 80-х і 90-х. Також - у легкій недбалості укладки волосся.

Фото: У моді – ностальгія за 90-ми і легка недбалість волосся (прес-служба)

"Оксамитові гумки, шпильки з блискітками – все це дозволяє повернутися в минуле. Для когось це школа, для когось - студентські часи. Все ще актуальне недбало накручене волосся і короткі стрижки. Такі прийоми дозволяють виглядати дещо молодшою і додають в образ свіжості", - говорить Євген Соколов.

Нагадаємо, раніше Євген Соколов розповів, чим відрізняється мода на зачіски в Україні, Європі і США.

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