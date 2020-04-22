Леди в красном: Лилия Ребрик в эффектном алом платье в пол подчеркнула изысканные формы

Лилия Ребрик придерживается режима самоизоляции. С мужем Андреем и дочками Дианой и Полиной Ребрик много времени проводит в загородном доме, где воплощает свою давнюю мечту. Так, Лилия отмечала, что давно хотела разбить огород во дворе, однако всегда не хватало на это времени. Теперь времени очень много и у Лилии появилась возможность подготовить рассаду и сделать первые шаги в садоводстве! И все же время от времени Ребрик необходимо появляться на съемочной площадке программы “Ранок з Україною”, где она является телеведущей.

Сегодня, 22 апреля Лилия также вынуждена была приехать в студию. К слову, к работе в этот день также присоединился ее соведущий — Анатолий Анатолич. Как обычно, внимание поклонников Лилии приковано к ее образу.

А образ Лилия подобрала действительно яркий. Для прямого утреннего эфира Ребрик выбрала роскошное платье в пол алого оттенка. Платье имеет оригинальную изюминку — длинные рукава декорированы оборками, которые собираются в рукава-буф. Отметим, что пышные рукава-буф — один из ведущих трендов весны-лета 2020. Платье — от украинского бренда MALVA FLOREA, сезон SS-20.

Фото: instagram.com/ranok_ua

Талию Лилии подчеркивает широкий узорный пояс. На ножках — белые лодочки на шпильке. Волосы Ребрик собрала в изысканную высокую прическу, выпустив пару прядей, что добавляет образу романтичности. А из украшений Лилия выбрала серьги с крупными красными бусинами. Макияж также сделан с акцентом на алые губы.

“Тільки другий робочий день тижня, а вже середа! І не просто середа, а Середа Світлого тижня - так називається перший тиждень після Великодня. За звичаями, саме сьогодні прийнято танцювати і веселитися. Тож і дорослі, і діти збиралися «на музику» - разом проводили святки”, — говорится в подписи под фото Лилии на instagram-страничке программы “Ранок з Україною”.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Отметим, что буквально день назад Лилия также появлялась в эфире утренней программы. Только тогда телеведущая показала другой трендовый образ. Ребрик выбрала длинную юбку из черной эко-кожи. Трендовую юбку эффектно дополняет удлиненный блейзер оттенка капучино. Талию вновь подчеркивает белый поясок, а на ножках — уже знакомые белые лодочки. Получился стильный образ, к которому стоит присмотреться для деловой встречи или просто в качестве офисного лука.

К слову, фолловеры Лилии также подчеркнули, что образ у нее получился очень красивый. “Как всегда, прекрасна”, “Классный образ”, “Красотка”, — пишут поклонники.

Напомним, ранее цветущая Лилия Ребрик раскрыла, как осуществлять желания.