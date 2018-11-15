Леди Гага в одной рубашке снялась в чувственном фотосете

Фото: Леди Гага (twitter.com/eleanor_810)

Звезда стала главной героиней нового выпуска журнала Variety

Знаменитая американская певица, автор песен и актриса Леди Гага стала героиней обложки нового номера журнала Variety. Звезда снялась в чувственной фотосессии в образе Элли из фильма Брэдли Купера "Звезда родилась". Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

Съемка прошла в доме Гаги в Малибу (США). Кстати, спустя неделю после этого артистка была эвакуирована из города из-за пожара в Калифорнии.

Фото: Леди Гага (instagram.com/ladygaga)

32-летняя Гага надела на фотосессию ту самую белую рубашку, в которой она снималась в фильме – про певицу, которая хочет стать знаменитой. Кстати, о своем отношении к мировой популярности звезда рассказала журналистам издания.

Фото: Леди Гага (instagram.com/ladygaga)

"Популярность - не всегда значит реки шампанского и горы роз. Я вообще не люблю слово "селебрити". Оно сводит на нет мою профессию художника. Слишком много боли пришлось пережить", - отметила артистка.

Фото: Леди Гага (instagram.com/ladygaga)

Напомним, Леди Гага снялась топлес для страниц популярного издания.

Мы также писали о том, что скандальная Леди Гага выходит замуж за 49-летнего агента. Напомним, что впервые об отношения 31-летней Леди Гаги и 48-летнего агента Кристиана Карино заговорили в феврале 2017 года, а летом уже состоялась помолвка пары. Перед этим Карино попросил у отца Гаги разрешения жениться на ней.

А также о том, что Леди Гага удивила нарядом в цветах украинского флага.

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