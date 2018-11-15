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Леді Гага в одній сорочці знялася в чуттєвому фотосеті

Lite » Стиль і мода 15.11.2018 - 19:17
Леді Гага в одній сорочці знялася в чуттєвому фотосеті
Фото: Леді Гага (twitter.com/eleanor_810)

Зірка стала головною героїнею нового випуску журналу Variety

Знаменита американська співачка, автор пісень і актриса Леді Гага стала героїнею обкладинки нового номера журналу Variety. Зірка знялася в чуттєвій фотосесії в образі Еллі з фільму Бредлі Купера "Зірка народилася". Знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зйомка пройшла в будинку Гаги в Малібу (США). До речі, через тиждень після цього артистка була евакуйована з міста через пожежі в Каліфорнії.

Леді Гага в одній сорочці знялася в чуттєвому фотосетіЛеді Гага в одній сорочці знялася в чуттєвому фотосеті

Фото: Леді Гага (instagram.com/ladygaga)

32-річна Гага одягла на фотосесію ту саму білу сорочку, в якій вона знімалась у фільмі – про співачку, яка хоче стати знаменитою. До речі, про своє ставлення до світової популярності зірка розповіла журналістам видання.

Леді Гага в одній сорочці знялася в чуттєвому фотосеті

Фото: Леді Гага (instagram.com/ladygaga)

"Популярність - не завжди означає річки шампанського й гори троянд. Я взагалі не люблю слово "селебріті". Воно зводить нанівець мою професію художника. Занадто багато болю довелося пережити", - зазначила артистка.

 

Фото: Леді Гага (instagram.com/ladygaga)

Нагадаємо, Леді Гага знялася топлес для сторінок популярного видання.

Ми також писали про те, що скандальна Леді Гага виходить заміж за 49-річного агента. Нагадаємо, що вперше про стосунки 31-річної Леді Гаги і 48-річного агента Крістіана Каріна заговорили в лютому 2017 року, а влітку вже відбулися заручини пари. Перед цим Каріна попросив у батька Гаги дозволу одружитися на ній.

А також про те, що Леді Гага здивувала нарядом в кольорах українського прапора.

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