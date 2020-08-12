Леди Элегантность: Лилия Ребрик ультратрендовом костюме за 2 800 грн покорила стилем

Лилия Ребрик не устает удивлять поклонников энергичностью и позитивом. Она привыкла вставать в 4 утра, чтобы отправиться на любимую работу – в студию утренней программы "Ранок з Україною", вечером легко может успеть на съемки очередного фильма или сериала, а выходные с удовольствием уделяет семье. К тому же, Лилия – чудесная хозяйка да еще и знатная модница! В ее гардеробе множестве вещей от украинских дизайнеров, которые она с удовольствием демонстрирует как на работе, так во время досуга.

Так, для утреннего эфира среды Лилия надела трендовый в грядущем сезоне двубортный жилет за 1689 грн и темно-синие брюки в полоску за 1179 грн от украинского бренда Week, образующие единый стильный комплект. К слову, жилетка вырвалась в самые модные тренды 2020, ее можно увидеть в коллекциях Celine, Burberry и Max Mara.

Скриншот: www.week.life

Лилия и ее соведущий по утренней программе "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич станцевали ритмичный синхронный танец на камеру и показали завидную слаженность движений.

"Трохи гарного настрою вам у стрічку! Анатолий Анатоліч, твої танці поза будь-якою конкуренцією!" - подписала короткий зажигательный ролик ведущая.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич показали свой стильный тандем (фото: instagram.com/ranok_ua)

Поклонники оценили не только танцевальные па пары, но и образ Лилии.

Як стильно, як сексуально. Круто, молодці

Дякую за настрій

Отличный костюм у Лилии

Лиля, вы как всегда - леди элегантность!

Ліля, у Вас така щира посмішка

Вы, как всегда очень красивые

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала бесконечную романтику с мужем посреди украинской пустыни.