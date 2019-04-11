ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Латексное платье и неон: Милла Йовович поразила дерзким образом

Lite » Мода 11.04.2019 - 12:27
Латексное платье и неон: Милла Йовович поразила дерзким образом
Фото: Милла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Актриса блистала на предпоказе супергеройского фильма "Хеллбой" в Нью-Йорке

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович известна своей любовью к оригинальным нарядам и умеет поразить и удивить своим образом на красной дорожке. Не стал исключением и последний выход звезды в свет. Так, в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке состоялся предпоказ супергеройского фильма "Хеллбой", на котором появились многие актеры из основного состава. В их числе была и 43-летняя Милла, которая сыграла в новой картине Кровавую королеву Нимуэ.

Звезда "Пятого элемента" и "Обители зла" вышла на красную дорожку в весьма дерзком образе - актриса выбрала черное латексное мини-платье от Isabel Marant с ассиметричным верхом и плащ неоново-салатового цвета от Claude Montana с объемными плечами.

Латексное платье и неон: Милла Йовович поразила дерзким образомЛатексное платье и неон: Милла Йовович поразила дерзким образом

Фото: Милла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Эффектный ретро-образ дополнили крупные непарные серьги Prada, небрежные локоны и серебристые туфли от BALMAIN, а также красная сумочка Chanel и помада в тон.

Латексное платье и неон: Милла Йовович поразила дерзким образом

Фото: Милла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Отметим, что предпоказ посетил Дэвид Харбор (главный персонаж фильма), а также Пенелопа Митчелл, Саша Лейн, Дэниэл Дэ Ким и другие актеры.

Йовович явно была в прекрасном настроении, много улыбалась и с удовольствием позировала фотографам, принимая эффектные позы вместе с коллегами по фильму.

 

Фото: Милла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Напомним, ранее Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото. Актриса родом из Киева нашла время для семьи и Рождество провела в кругу самых близких.

К слову, Милла Йовович решила написать трогательный пост-признание в свое 43-летие

Итальянские страсти: 44-летняя Пенелопа Крус покорила молодостью в fashion-съемке Обнаженная и без макияжа: 45-летняя Кейт Бекинсейл поразила смелым фото
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины актрисанарядМилла Йовович
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь