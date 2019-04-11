Латексное платье и неон: Милла Йовович поразила дерзким образом

Фото: Милла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Актриса блистала на предпоказе супергеройского фильма "Хеллбой" в Нью-Йорке

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович известна своей любовью к оригинальным нарядам и умеет поразить и удивить своим образом на красной дорожке. Не стал исключением и последний выход звезды в свет. Так, в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке состоялся предпоказ супергеройского фильма "Хеллбой", на котором появились многие актеры из основного состава. В их числе была и 43-летняя Милла, которая сыграла в новой картине Кровавую королеву Нимуэ.

Звезда "Пятого элемента" и "Обители зла" вышла на красную дорожку в весьма дерзком образе - актриса выбрала черное латексное мини-платье от Isabel Marant с ассиметричным верхом и плащ неоново-салатового цвета от Claude Montana с объемными плечами.

Фото: Милла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Эффектный ретро-образ дополнили крупные непарные серьги Prada, небрежные локоны и серебристые туфли от BALMAIN, а также красная сумочка Chanel и помада в тон.

Фото: Милла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Отметим, что предпоказ посетил Дэвид Харбор (главный персонаж фильма), а также Пенелопа Митчелл, Саша Лейн, Дэниэл Дэ Ким и другие актеры.

Йовович явно была в прекрасном настроении, много улыбалась и с удовольствием позировала фотографам, принимая эффектные позы вместе с коллегами по фильму.

Фото: Милла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Напомним, ранее Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото. Актриса родом из Киева нашла время для семьи и Рождество провела в кругу самых близких.

К слову, Милла Йовович решила написать трогательный пост-признание в свое 43-летие.