Латексна сукня і неон: Мілла Йовович вразила зухвалим образом

Фото: Мілла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Актриса блищала на предпоказі супергеройського фільму "Хеллбой" в Нью-Йорку

Голлівудська актриса українського походження Мілла Йовович відома своєю любов'ю до оригінальних костюмів і вміє вразити і здивувати своїм образом на червоній доріжці. Не став винятком і останній вихід зірки в світ. Так, у кінотеатрі AMC Lincoln Square в Нью-Йорку відбувся передпоказ супергеройського фільму "Хеллбой", на якому з'явилися багато акторів з основного складу. В їх числі була і 43-річна Міла, яка зіграла в новій картині Криваву королеву Німуе.

Зірка "П'ятого елементу" і "Обителі зла" вийшла на червону доріжку в досить відвертому образі - актриса вибрала чорну латексну міні-сукню від Isabel Marant з асиметричним верхом і плащ неоново-салатового кольору від Claude Montana з об'ємними плечима.

Фото: Мілла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Ефектний ретро-образ доповнили великі непарні сережки Prada, недбалі локони і сріблясті туфлі від BALMAIN, а також червона сумочка Chanel і помада в тон.

Фото: Мілла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Зазначимо, що передпоказ відвідав Девід Харбор (головний персонаж фільму), а також Пенелопа Мітчелл, Саша Лейн, Деніел Де Кім і інші актори.

Йовович явно була в прекрасному настрої, багато посміхалася і з задоволенням позувала фотографам, приймаючи ефектні пози разом з колегами по фільму.

Фото: Мілла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Нагадаємо, раніше Мілла Йовович захопила зворушливими сімейними фото. Актриса родом з Києва знайшла час для сім'ї і Різдво провела в колі близьких.

До речі, Мілла Йовович вирішила написати зворушливий пост-визнання в своє 43-річчя.