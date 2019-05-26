Lady in вlack: Наталья Могилевская в кожаном наряде взбудоражила сеть

Известая певица Наталья Могилевская не боится браться за новое дело и испытывать свои силы в разных сферах. Она не только певица, но и писатель, ведь успела выпустить кинигу о своем похудении и преображении, а также открыла школу для молодых талантов. На этом артистка не остановилась и решила запустить серию лекций и мастер-классов. Кроме того, Наталье скучать некогда, ведь она также стала тренером одной из комманд в телешоу "Лига смеха". Звезда опубликовала в Instagram серию фото, сделанных во время записи програмы и удивила поклонников появлением в необычном образе.

Знаменитость выбрала кожаный костюм, состоящий из майки-блузки без рукавов, а также укороченных брюк-кюлот, и черные полусапожки. На плечи она набросила оригинальную жилетку с длинной бахромой. Звезда позировала с естественным мкияжем, а волосы были уложены в аккуратными волнами.

Мнения поклонников разделились. Одни посчитали образ Наталья трендовым и стильным, а другие упрекнули ее в отстутвие вкуса. Впрочем, колличество позитивыных откликов существенно привысило колличество критических замечаний.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Шикарнюща!", "Прекрасна", "Lady in Black… Очень эффектно выглядишь. Умница!", "Oh Wow... Что ни фотка - то красотка", "Натали, вы супер. Обожаю ваше творчество и очень люблю вас. Вы - для меня пример во всем. Будьте стильной, неповторимой, сексуальной и женственной", "Костюм неудачный", "Это разве костюм? На пижаму скорей всего похожа. Очередная безвкусица", "Кто бы что не говорил, костюм шикарный, вы шикарная!" - отмечали фолловеры певицы.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ранее Наталья Могилевская повеселилась на открытии одного из киевских заведений и даже встала за путь диджея.

Кстати, Наталья Могилевская рассказала, почему разрушился ее брак, а также раскрыла причину неудач в личной жизни.