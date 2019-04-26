Куколка: Алессандра Амбросио блеснула точеной фигурой в кокетливом платье

38-летняя супермодель Алессандра Амбросио, которая приучила многочисленных поклонников к максимально оголенным пляжным образам, наконец внесла гламурную нотку на свою Instagram-страницу. Супермодель и бывший "ангел" Victoria’s Secret поделилась образом с последнего светского выхода – презентации женской линии часов Omega, которая прошла накануне в Тайване.

Для вечеринки она выбрала бежевое платье на одно плечо из осенне-зимней коллекции австралийского бренда Zimmermann. Изюминка наряда – длинные пышные рукава в викторианском стиле, множество небольших бантов и ассиметричный крой.

Стильная Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Плотно облегающее фигуру и состоящее из присобранных кусков ткани, оно выгодно подчеркнуло тонкую талию, хрупкие плечи и безупречные ноги супермодели. Дополнили look утонченные босоножки на огромной шпильке, браслет и часы Omega, а также небольшие сережки. Волосы красотка уложила в высокий хвост, выпустив несколько прядей, а макияж ей сделали в нейтральных оттенках с акцентом на глаза.

Образ получился "невесомым", торжественным и кокетливым. В своем аккаунте она выставила 2 фото: вблизи и в полный рост и напила: "Тайваньский гламур".

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Страница супермодели тут же взорвалась многочисленными эмоциональными комментариями.

"Какая хорошенькая малышка"

"Этот образ просто невероятный"

"Она абсолютно восхитительна, великолепна, гениальна"

"Огонь"

"Как ты прекрасна, любовь моя"

"Чрезвычайно красива"

"Невероятные ноги"

"О боже, королева"

"Потрясающая и сказочная, как всегда, Королева"

"Вы потрясающая женщина, невероятно…"

"Великолепное платье, великоплепная Алессадра"…

К слову, в столицу Тайваня популярная модель прибыла вместе со своим бойфрендом – основателем итальянского бренда Alanui – Николо Одди. Перед вечеринкой папарацци успели заснять влюбленных на прогулке. Оба в спортивных костюмах, они нежно держались за руки и оживленно что-то обсуждали.

Напомним, ранее Алессандра Амбросио соблазнила пляжными снимками в крошечном бикини и морском песке.

Также смотрите: Будет жарко: 10 шагов к идеальному пляжному образу от супермодели Алессандры Амбросио (видео)