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Куколка: Алессандра Амбросио блеснула точеной фигурой в кокетливом платье


Супермодель отправилась Тайвань на презентацию Omega

38-летняя супермодель Алессандра Амбросио, которая приучила многочисленных поклонников к максимально оголенным пляжным образам, наконец внесла гламурную нотку на свою Instagram-страницу. Супермодель и бывший "ангел" Victoria’s Secret поделилась образом с последнего светского выхода – презентации женской линии часов Omega, которая прошла накануне в Тайване.

Для вечеринки она выбрала бежевое платье на одно плечо из осенне-зимней коллекции австралийского бренда Zimmermann. Изюминка наряда – длинные пышные рукава в викторианском стиле, множество небольших бантов и ассиметричный крой.

Стильная Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Плотно облегающее фигуру и состоящее из присобранных кусков ткани, оно выгодно подчеркнуло тонкую талию, хрупкие плечи и безупречные ноги супермодели. Дополнили look утонченные босоножки на огромной шпильке, браслет и часы Omega, а также небольшие сережки. Волосы красотка уложила в высокий хвост, выпустив несколько прядей, а макияж ей сделали в нейтральных оттенках с акцентом на глаза.

Образ получился "невесомым", торжественным и кокетливым. В своем аккаунте она выставила 2 фото: вблизи и в полный рост и напила: "Тайваньский гламур".

 Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Страница супермодели тут же взорвалась многочисленными эмоциональными комментариями.

  • "Какая хорошенькая малышка"
  • "Этот образ просто невероятный"
  • "Она абсолютно восхитительна, великолепна, гениальна"
  • "Огонь"
  • "Как ты прекрасна, любовь моя"
  • "Чрезвычайно красива"
  • "Невероятные ноги"
  • "О боже, королева"
  • "Потрясающая и сказочная, как всегда, Королева"
  • "Вы потрясающая женщина, невероятно…"
  • "Великолепное платье, великоплепная Алессадра"…

К слову, в столицу Тайваня популярная модель прибыла вместе со своим бойфрендом – основателем итальянского бренда Alanui – Николо Одди. Перед вечеринкой папарацци успели заснять влюбленных на прогулке. Оба в спортивных костюмах, они нежно держались за руки и оживленно что-то обсуждали.

Напомним, ранее Алессандра Амбросио соблазнила пляжными снимками в крошечном бикини и морском песке.

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